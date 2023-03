Après les baby-boomers de l’après-guerre, les générations X, Y et Z, voici l’Alpha. Autrement dit, celles et ceux qui n’ont connu que le 21e siècle à partir des années 2010, qui sont "digital natives " comme on dit et dont le monde se situe autant sur des écrans que dans la réalité. Les plus " vieux " ont 13 ans et, sans tomber dans la caricature, sont ultra connectés, accros aux réseaux sociaux, la vidéo (courte si possible) est leur canal d’information favori.

Ce n’est pas une critique mais un constat. Car cette nouvelle génération connaît aussi ses revers. Elle nage dans un océan d’incertitudes : sur leur futur travail (dont le contour est flou), sur leur vie matrimoniale (où le genre vacille), sur l’état de la planète (ils sont très concernés par la cause environnementale). Cela provoque chez eux une vraie anxiété que la guerre en Ukraine n’a fait qu’amplifier.

Le monde, notamment du travail va devoir s’adapter à cette génération Alpha pour qui le travail n’est plus forcément une valeur cardinale.

Nous sommes très loin des jeunes au schéma traditionnel qui semble appartenir à un autre temps : je me bats pour décrocher un contrat, je me marie, je fais des enfants, j’achète une maison. Personne ne prétend que c’était mieux avant, de toute façon aucun retour en arrière n’est possible, mais, au moins, cela paraissait moins aléatoire.