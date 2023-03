La brillante idée de la SNCB: zapper des arrêts ou comment créer un train des villes et un train des champs

Le train, c’est sympa. Dixit le ministre fédéral de la Mobilité Georges Gilkinet. Sauf si vous avez le malheur de prendre le dit train à un des vingt arrêts que la SNCB préconise de zapper. Des arrêts forcément ruraux et en dehors des centres urbains. Au-delà d’une proposition qui va complètement à contre-courant de la doxa " mobilité douce ", les raisons invoquées frôlent le surréalisme. En annulant des arrêts, les trains auraient davantage de chances d’être ponctuels. Si plus aucun train ne circule, il n’y aura plus jamais de retard. CQFD.