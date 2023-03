La Dordogne-Périgord, un art de vivre qui vaut de l’or

Nous vous proposons un périple au cœur de la Dordogne et du Périgord vert. Point d’ancrage de base, Bergerac permet de découvrir une région que le tourisme de masse n’a pas dénaturé. Voici les (quelques) atouts d’une région qui se déguste sans modération.

1. La ville de Bergerac

Rendue mondialement célèbre par Edmond Rostand et son célèbre Cyrano, dont plusieurs traces parsèment la cité, Bergerac s’est réveillé ces dernières années. Bâtie sur une des rives de la Dordogne (avec un splendide pont de pierre pour franchir le fleuve), elle renoue avec la tradition de cette ville dite de province à taille humaine.

Ses ruelles piétonnes serpentent un centre ville où se côtoient cafés (et même bar à bières...) restaurants et commerces. Les anciennes halles auront bientôt terminé leur lifting. Laissez-vous perdre entre les rues pavées, les places ombragées et l’appel du fleuve.

Les rues escarpées de Bergerac recèlent des surprises ©© Déclic & Décolle

L’office de tourisme a désormais pris place face au fleuve. Le Quai Cyrano vous accueille non seulement pour vous vanter les beautés de Bergerac et des environs mais aussi pour siroter un verre d’un des multiples vins régionaux. Aux beaux jours, une belle terrasse avec une vue imprenable sur la Garonne. Sans parler du cloître où un très ancien platane offre de l'ombre.

2. Les bastides

Elles parsèment la région du pays du Bergeracois. Des places fortes jadis points de passage du commerce. Monpazier, Eymet, Lalinde, Molières, Monflanquin ou encore Beaumont du Périgord, elles recèlent toutes des richesses patrimoniales incroyables.

Une des nombreuses bastides qui peuplent la région: Beaumont-de-Périgord ©DR

Avec une vision architecturale commune : un place centrale (carré) avec des arcades qui abritent encore de nos jours le marché hebdomadaire, des rues qui s’en détachent avec de belles maisons anciennes conservées.

3. Le vin mais aussi la bière

A quelques kilomètres de Bergerac, en sillonnant des paysages vallonnés, se dresse le Château de Monbazillac. Classé monument historique, il offre désormais une réelle expérience immersive. Avec, en apothéose, une dégusgtation. Histoire de découvrir que le Monbazillac n’est pas uniquement un vin liquoreux.

Le Château de Monbazillac et son expérience immersive. Sans oublier la dégustation des vins... ©DR

Dans une région où le vin se taille la part du lion, la bière effectue désormais une percée.

Au fond d’une grange, Maëva et Isabelle, deux agricultrices, brasse une bière au nom évocateur « L’Effrontée ». Car elle se frotte à des vins qui ont fait la réputation du coin. Démarche bio, céréales cultivées sur place, pas de produits chimiques et cela donne quatre bières au goût très différent (à découvrir sur www.brasserieleffrontee.com): l’After Foin (une blonde), la Laboureuse (ambrée), la Corsaire (blonde au gingembre) et l’Obstinée (une blanche IPA)

4. Le cloitre de Cadouin

Le splendide cloître de Cadouin mérite la visite. A vous de trouver les statues représentant les sept péchés capitaux. ©DR

Chut, ne le dites à personne mais le roi Philippe, la reine Mathilde et leurs enfants ont effectué une visite guidée dans cette splendide abbaye fondée au 12e siècle et dont le cloître laisse filtrer une lumière quasi divine. Chef d’œuvre de l’art gothique et classé au patrimoine mondial de l’Unesco, tentez de dénicher au cours de la visite les sept péchés capitaux représentés par des petites statues. Jeter un œil sur un morceau de tissu qui a, durant de longues années, été considéré comme une partie du linceul de Jésus-Christ.

Après la visite, n’hésitez pas à déambuler en vous perdant dans les ruelles.

Toutes les infos pratiques

Comment y aller ?

L’aéroport de Charleroi déssert Bergerac via Ryanair. En voiture, via Paris et Poitiers, comptez une dizaine d'heures.

Où loger ?

Les appartements du Palais

Un intérieur cosy, un bel espace à vivre, deux chambres spacieuses et une cuisine équipée ©DR

Idéalement placés au cœur de Bergerac (à 500 mètres de la Garonne), de beaux appartements tous conforts et tous équipés. Endroit idéal pour se balader dans la ville mais aussi rayonner dans la région.

Michel Lecat

Rue du Palais 4

24100 Bergerac

www.locations-bergerac.fr

Un bon petit déj pour bien démarrer la journée ©DR

Maison d’hôtes La Ferme de Sainte-Croix

Elle porte bien son nom car elle se situe en pleine nature et à côté d’une ferme. Les nuits y sont calmes avec la verdure comme voisine.

Maison d’hôtes La Ferme de Sainte-Croix

Lieu-dit la Croix

24440 Saint Avit Sénieur

www.fermedelacroix.com

Maison d’hôtes Namaste Cottage

Une belle maison de maître en lisière de la splendide cité d’Issigeac. Un grand jardin avec une piscine. Magali et son mari vous accueillent dans des chambres spacieuses, élégamment décorées. Possibilité de table d’hôtes où vous partagez un verre au coin du feu.

On se sent bien chez Magali et son mari. Pisine et table d'hôte à deux pas de la cité d'Issigeac ©DR

Place de la Capelle 1

24560 Issigeac

www.namaste-cottage.fr

Où manger ?

Le Confluence

Table au cœur de Bergerac à deux pas des Halles rénovées. Frédéric et Mathilde proposent une belle cuisine saine, inventive et qualitative dans un décor accueillant.

Au coeur de Bergerac, une table avec des produits sains et une ambiance chaleureuse ©DR

Le Confluence

Rue du Colonel de Chadois 6

24100 Bergerac

Le Bistro d’En Face

Pourquoi d’en face ? Parce que le resto se situe sur les berges de la Garonne de l’autre côté du pont. Et en face de la vue sur tout Bergerac. Une équipe jeune, une cuisine de bistro comme on l’aime, une terrasse sur le fleuve. Que demander d’autre ?

La nuit la terrasse donne sur le pont illuminé ©DR

Le Bistro d’En Face

Rue Fénelon 1

24100 Bergerac

www.facebook.com/lebistrodenface24

Aux Terrasses de la Côte Rouge

Perchée sur les hauteurs du village de Cadouin, cette petite adresse recèle tous les charmes de celle qu’on refile. Pour son cadre avec terrasse au cœur de la verdure. Pour sa cuisine à la fois raffinée et simple.

Qu'il est agréable de manger en terrasse lors des beaux jours ©DR

Aux Terrasses de la Côte Rouge

Rue de la Côte rouge 6

24480 Cadouin

www.lesterrassesdelacoterouge.fr

Que visiter ?

Outre la cité de Bergerac, n’hésitez pas à vous laisser aller au hasard des départementales en débranchant le GPS. Outre les paysages vallonné, entre vignes et collines, qui changent de couleur au fil des saisons et même de la journée, vous découvrirez des petits villages accueillants, de belles cités aux parfums médiévales comme Issigeac, des bastides impressionnantes,…

Un des beaux villages de ce Périgord Pourpre: Issigeac ©© Déclic & Décolle

Même si nous vous conseillons de rester dans la coin, la grande sœur Bordeaux n’est qu’à un peu plus d’une heure de Bergerac.

Merci à www.pays-bergerac-tourisme.com et www.dordogne-perigord-tourisme.fr