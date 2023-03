Bonne nouvelle : 200 nouveaux distributeurs automatiques de billets verront le jour d'ici fin 2025

Cela fait des années que les grandes banques démantèlent progressivement leur réseau de distributeurs automatiques, bien plus coûteux pour elles que les transactions électroniques qui ont explosé en parallèle. Mais la nécessité de maintenir un réseau de distribution suffisamment proche des personnes plus vulnérables, ainsi que des lieux de dépôt pour les commerçants et indépendants, a fait de l'accessibilité aux distributeurs automatiques un enjeu politique sensible.

C'est pour y répondre qu'a été créé il y a trois ans le réseau Batopin (pour Belgian ATM OPtimization INitiative), un maillage de "points cash" neutres, porté par les banques Belfius, BNP Paribas Fortis, ING et KBC. Il en est actuellement à 49% du déploiement de ses 2.240 points programmé jusque fin 2024.

L'objectif est d'améliorer le taux de couverture de la population se trouvant à moins de 2 km par la route d'un distributeur en zone urbaine, à moins de 3 kilomètres en zone dite intermédiaire, et à moins de 5 kilomètres en zone rurale.

Autre point de l'accord intervenu vendredi entre ministres et banques: en zones urbaines, des distributeurs voués à disparaître seront soit conservés soit remplacés. Des garanties ont été obtenues concernant le maintien ou la création de 80 distributeurs automatiques de billets dans des endroits stratégiques. L'objectif est, notamment, de résoudre le problème d'accessibilité et de files d'attentes aux guichets automatiques, en particulier en région bruxelloise.

En outre, les opérations gratuites ne seront plus limitées aux distributeurs automatiques de billets de la seule institution bancaire du consommateur: ce dernier pourra effectuer 24 retraits gratuits par an aux distributeurs automatiques de billets, quelle que soit la localisation du distributeur.

Enfin, l'accord vient préciser qu'au moins un distributeur de Batopin sur deux aura la fonction de dépôt, "ce qui est particulièrement important pour les commerçants et les professions libérales", a souligné Mme Bertrand (Open Vld).

"Je salue un accord qui vient arrêter l'hémorragie. Je suis fier d'avoir pu amener les banques à en prendre conscience, de sorte que le secteur est désormais tenu d'endosser la responsabilité sociétale qui est la sienne. Ce même secteur semblait l'avoir perdu de vue jusqu'il y a peu", a commenté le ministre Dermagne (PS).

"Cet accord est une garantie que chaque citoyen trouvera un distributeur automatique de billets près de chez lui, dans chaque commune", selon le ministre Van Peteghem (CD&V).