Même s’il faut attendre les résultats de l’enquête, il semble évident que la vitesse excessive fait partie des ingrédients d’un drame qui aurait pu ne pas être que matériel. A l’heure quasi exacte de la reconstition du drame de Strépy-Bracquegnies (six morts causées par un chauffard en mars 2022), cet accident, visiblement causé par l’inconscience, remet pour la énième fois sur la table la question de la formation à la conduite.

Sans stigmatiser les joueurs de football professionnels, qui ne sont que des citoyens comme les autres ni plus ni moins, ils disposent souvent, dès l’âge de 18 ans, d’un bolide dont il ne maîtrise pas forcément toute la puissance. En Premier League, le meilleur championnat du monde où les sommes les plus folles sont investies dans les joueurs, chaque nouveau conducteur est obligé de suivre des heures de formation à la sécurité routière. Même si cela n’empêchera jamais des abrutis de se prendre pour Max Verstappen, cela pourrait ouvrir les yeux d’autres jeunes et surtout éviter des drames.