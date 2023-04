Accord avec Engie : l’État patine sur le traitement réservé aux déchets nucléaires

Fin mars, le conclave budgétaire prend le dessus sur les négociations entre l’opérateur et le fédéral. Le Premier ministre Alexander De Croo et la ministre de l’Énergie Tinne Van der Straeten (Groen), qui sont les seuls membres du gouvernement à gérer les négociations, ne laissent rien filtrer. Tout juste indiquent-ils que l’accord a un peu de retard. Il devrait arriver “dans les prochains jours ou dans les prochaines semaines”, avertit le chef de la Vivaldi.

Ce qui bloque, c’est la question des déchets nucléaires. Quelle sera la facture que devra payer Engie ? Cela fait des années que l’énergéticien demande à l’État belge combien il devra débourser pour la gestion de ces résidus radioactifs. La Belgique s’est depuis engagée à fixer un prix sur base d’un rapport remis par des experts. Mais le montant varie selon les modalités qui seront choisies, c’est-à-dire la profondeur à laquelle seront enfouies ces matières ionisantes, ainsi que le terrain dans lequel cela sera fait. Le coût n’est pas le même selon qu’on opte pour un enfouissement en terres argileuses ou en terres rocailleuses. Ce sont des discussions très techniques auxquelles vient s’ajouter la question des primes de risques. On parle d’un dossier de plusieurs dizaines de milliards d’euros qui tarde à montrer le bout de son nez.

Pour Alexander De Croo, ce problème de temporalité découle de l’héritage laissé par le précédent gouvernement. “Les gouvernements précédents auraient peut-être pu prendre quelques mesures en apportant des réponses, par exemple, sur la manière de traiter les déchets nucléaires”, a envoyé le Premier ministre en séance plénière à la Chambre jeudi passée.

Cette pique pouvait être lue comme une charge adressée à la N-VA et à Marie-Christine Marghem (MR), ministre de l’Énergie dans le précédent gouvernement. “C’est un comble”, répond l’intéressé, “dans la mesure où Alexander De Croo était vice Premier dans le précédent gouvernement. Et c’est le précédent gouvernement qui a positionné la Belgique dans les 5 premiers mondiaux en matière d’offshore et qui a permis d’avoir de l’électricité en suffisance en actant la prolongation de Doel 1 et Doel 2. Tout le parc offshore était en fonction pour le gouvernement De Croo qui lui n’a fait qu’arrêter deux centrales et n’a pas installé de nouvelles capacités offshore, nucléaire ou gazière”.