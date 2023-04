"Heureusement que vous n'êtes pas les politiciens qui prennent les décisions": vif débat entre Gaïa et les chroniqueurs dans "Il faut qu'on parle"

Sur LN24 ce vendredi soir, Maxime Binet et ses invités ont ouvert les débats sur le sujet de la contraception. Comment rendre la contraception plus accessible? C'est autour de cette question que ce sont orientées les interventions des chroniqueurs et invités, dont Lionel Rubin, chargé de projets-missions Enseignement au Centre d'Action Laïque, et Lola Clavreul, directrice de la Fédération des centres pluralistes de planning familial, qui souhaiteraient tous les deux que la pilule du lendemain puisse être distribuée dans les plannings familiaux. "L'idée est de rendre ce droit (l'accès à la pilule du lendemain, ndlr) accessible à tout le monde. Et comment fait ça? En multipliant les environnements où cette pilule est accessible", a expliqué Lionel Rubin, avant d'expliquer les raisons de cette proposition. "Il ne faut pas banaliser la pilule du lendemain, mais pas non plus la dramatiser. Ce n'est pas grave de la prendre", a réagi notamment Ludivine de Magnanville.