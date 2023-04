”Il a un goût pour le luxe”, “une insulte” : les députés européens fustigent les dépenses de Charles Michel

Le Monde pointe différents sauts de puce comme ce Bruxelles-Vienne à 20 533 euros, un Bruxelles-Berlin à 37 500 euros, un vol à 35 750 euros pour assister à un dîner à Paris ou encore cinq déplacements jusqu’à Strasbourg pour un coût unitaire de 12 250 à 35 000 euros. Le quotidien relève également un voyage en Chine en décembre 2022 facturé à 460 000 euros.

”Ces chiffres sont injustifiables”, s’indigne Marc Botenga, dont le groupe The Left va demander des clarifications la semaine prochaine en séance plénière. Selon le député européen PTB, “Charles Michel a un goût pour le luxe. C’est une question de prestige. Il cherche à se profiler sur la scène internationale alors que sa fonction devrait l’obliger à adopter une attitude plus discrète.”

”Les révélations sur les voyages de Charles Michel illustrent bien la situation actuelle : nous avons des dirigeants qui savent qu’il faut agir face au dérèglement climatique, mais ne veulent rien changer”, fusille Saskia Bricmont (Les Verts/ALE), Ils refusent d’interdire les jets privés, qu’ils jugent ‘nécessaires’, et on constate finalement que cela sert à effectuer des voyages qui durent 1h25 en train ! Ces choix sont une insulte à celles et ceux à qui on demande de faire effort. Un vol Bruxelles – Strasbourg, qui peut pourtant être évité, réduit à néant les efforts de celles et ceux qui se battent pour la transition énergétique.”

Plus réservé, Benoit Lutgen (Les Engagés – EPP) souligne toutefois que des clarifications et des justifications vont devoir être apportées. “Il n’est pas anormal que le président du Conseil européen voyage davantage que ses prédécesseurs vu le contexte d’insécurité aux portes de l’Europe. Il faut voir si des compensations en matière de CO2 ont été apportées”, déclare le bourgmestre de Bastogne.

Règlement de compte

Au parlement, certains députés européens voient ces révélations sur Charles Michel comme un règlement de compte. “Pourquoi sortir ça maintenant, alors qu’on approche des mois de campagne électorale ?”, s’interroge un eurodéputé. Un autre habitué de l’organe législatif rappelle que l’animosité entre le président du Conseil européen et la présidente de la Commission européenne Ursula Von der Leyen est connue de tous, surtout depuis l’épisode du sofagate. “C’est sûr que ces attaques contre le libéral belge profitent à Von der Leyen”, complète cette source.

Début mars, le média d’investigation Politico rapportait que le budget lié à la fonction du président du Conseil européen allait augmenter de 500 000 euros en 2024, passant de 2 à 2,5 millions d’euros. Ces dépenses devraient être analysées dans le cadre du vote de la décharge du budget des institutions et agences européennes. Cette procédure permet au Parlement européen de contrôler la manière dont les fonds publics sont dépensés, notamment à la tête du Conseil européen.

Mais il y a de fortes chances que cette approbation des comptes ne puisse pas se faire. “Institutionnellement, il ne va rien se passer”, résume un fin connaisseur des institutions. “Charles Michel a un poids trop lourd et surtout, il y a un problème de communication entre le Conseil et le Parlement.”

Opacité des comptes du Conseil européen

Cette agitation sur les dépenses de l’ex-Premier ministre belge a en effet permis de remettre la lumière sur un autre écueil budgétaire. Depuis plus de dix ans, le Conseil européen a refusé de se plier à l’exercice d’audit par les députés. La commission du contrôle budgétaire du Parlement européen n’a dès lors pas pu approuver la décharge pour le Conseil européen.

”Depuis plus d’une décennie, le Parlement n’a pas donné son approbation aux dépenses du Conseil, précisément en raison de l’opacité dans l’utilisation du budget du Conseil”, déplore Iratxe García Pérez, présidente du groupe S&D. “Nous les Socialistes et Démocrates, avec les autres groupes du Parlement, avons demandé plus d’informations sans succès. Les représentants du Conseil ne se présentent pas aux auditions de décharge organisées par la commission du contrôle budgétaire.”

Dans la foulée du Qatargate, ces révélations sur la mauvaise gestion de l’argent public aux plus hauts sommets de l’Union européenne donnent une mauvaise image des institutions, mais elles pourraient se traduire par de nouveaux efforts en matière de transparence.