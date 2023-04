De la bataille de la carbonara au révisionnisme historique de Gims : méfions-nous quand l’esprit critique s’empâte

Cela commence par des " conseils " alimentaires (plus de foie gras, plus de viande, plus d’alcool,…). Cela a continué avec ces fêtes dont le nom dérange une partie de la population : ne dites plus marché de Noël, ne dites plus fêtes de Pâques, n’osez plus parler de la Toussaint,… Sans oublier ce pauvre Père Fouettard qui n’avait rien demandé et qui a dû remiser son cirage. Et que dire que la volonté de révisionnisme littéraire puisque des voix s’élèvent pour réécrire des livres (à défaut de les brûler sans doute…) comme Roal Dhal, James Bond (autant de fictions) et sans doute bientôt Victor Hugo, Stendhal ou la Bible…

A force de tout remettre en question sans réelle caution logique ni scientifique, les thèses complotistes font florès. La pandémie du Covid 19 a déroulé le tapis rouge à tous les gourous, les zozos et les fêlés du grand complot mondialo-pharmatico-totalitaire. Et, malheureusement, ils ont des adeptes.

La carbonara, la seule, la vraie ©Shutterstock

Un chanteur (enfin plutôt le roi de l’autotune) Gim’s vient d’ailleurs, dans une vidéo devenue virale, de s’autoproclamer historien. L’ancien Maître se prend pour Stéphane Bern et revisite à sa manière, dangereuse et sans aucune base factuelle, des pans entiers de l’histoire en inventant que les Egyptiens possédaient l’électricité dès l’Antiquité et que les pyramides servaient de centrales (sic) mais aussi que les Africains étaient présents en Europe avant les Européens. De quoi jeter de l'huile sur le feu du communautarisme.

Des propos faux, dangereux et qui peuvent contaminer des esprits fragiles et/ou simples parmi ses millions de followers. Carbonara et (ex Maître) Gims, ce n’est pas la même tambouille ? Nous n’en sommes pas si éloignés. Méfions-nous quand l'esprit critique s'empâte.