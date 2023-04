Qatargate: libérés sous bracelet électronique, les inculpés n'ont pas hésité à mettre en scène leur sortie de... prison

A contrario, le député européen belge, exclu du Parti socialiste, Marc Tarabella n’a pas hésité à accorder moultes interviews sur le pas de la porte de sa maison (bracelet électronique oblige…). Avec un sourire quasi jusqu’aux oreilles qui ne cadrait pas vraiment avec " l’épreuve qui a traversé en prison ".

Souriante, Eva Kaili a promis qu'elle allait contreattaquer ©AFP or licensors

Ajoutez-y les coups de klaxon de ses concitoyens de Anthisnes dont il est bourgmestre et les paquets de frites ramenés par son fils, et vous avez le portrait presque caricatural du bon Wallon débonnaire, pépère et inoffensif. Le poids des mots. Certes, il clame son innocence et s’en remet à la justice, c’est d’ailleurs la moindre des choses, mais pas de cri de colère face à ces semaines passées sous les barreaux. Le choc des photos. Main dans les poches et bienveillant, il paraît à mille lieues d’un corrompu tel que la mémoire collective le dépeint. La justice travaille. La justice nous donnera la vérité sur ce dossier qui ne grandit pas l’institution.