En plus petit comité, au soleil et pour moins cher: de plus en plus de Belges veulent se marier à l’étranger!

L'île Maurice figure également parmi les destinations préférées des Belges. "C'est devenu une destination phare. De plus en plus de personnes s'y rendent avec leurs témoins ou même simplement en couple pour une cérémonie intimiste. On commence même de plus en plus à parler de wedding moon, c'est-à-dire un mélange entre un mariage et un voyage de noce. Les couples restent sur place, deux, trois ou quatre jours. Ils ont envie de vivre un moment rien que pour eux plutôt que pour leur famille élargie", indique une wedding planner spécialisée dans les mariages à l'étranger.

L'importance des réseaux sociaux ne serait pas entièrement étrangère au phénomène. "Les couples veulent plus s'exposer sur les réseaux sociaux qu'avant. Ils sont heureux d'avoir une magnifique photo sur une plage aux Maldives à partager sur Facebook ou Instagram. Mais il y a peut-être aussi un effet post-covid : les gens ont envie de voyager, de voir des choses nouvelles."

Organiser une fête mariage coûte énormément d'argent aux futurs mariés mais pas uniquement. Les invités sont eux aussi de plus en plus souvent incités à mettre la main au portefeuille dans un contexte où un simple refus pourrait déclencher un incident diplomatique.

"Je suis invité à un mariage en Espagne cet été. Rien que pour l'avion, c'est 150 euros. Il faut aussi compter le train entre l'aéroport et la ville où se déroule le mariage et le logement. ça demande toute une organisation et un certain budget. Clairement, on n'y serait pas allés si la région ne nous intéressait pas un minimum. Il y a aussi une vraie pression de groupe. Personne n'a envie d'aller à un mariage en Espagne où tu ne connais personne sauf vaguement le marié mais si tout ton groupe d'amis y va, tu te sens obligé", explique Romain, jeune Bruxellois.

"Un de mes amis a été invité à un mariage en Sardaigne, juste pour la soirée dansant. ça fait cher la soirée!", complète Yannick. "De mon côté, je suis déjà allé à un mariage en France. ça m'avait coûté 700/800 euros. Pour rentabiliser le trajet, tu es obligé de prendre tes vacances à ce moment-là et de rester quelques jours de plus. Je connais aussi un couple qui est allé se marier en Inde. Pour les invités, ça fait un sacré budget"

"Forcément, quand on est invité à un mariage à l'étranger, ça implique toute une logistique : il faut compter le prix du transport, le logement, les éventuelles activités sur place... Donc oui, c'est plus coûteux que de rester en Belgique, faire une heure de route en voiture maximum et rentrer chez soi le soir-même. Forcément, certains invités sont moins tentés par un mariage à l'étranger. Le taux de refus est plus élevé pour ce type de mariage mais les mariés en sont bien conscients. ça leur permet de limiter le nombre d'invités et de se concentrer sur les amis et membres de la famille les plus proches. Et pour ceux qui auraient des difficultés à payer le transport ou le logement, une solution est généralement trouvée. Organiser un mariage à l'étranger, ça ne se fait pas sans en avoir parlé à ses proches au préalable", observe Bénédicte organisatrice Imagine We.

A ces frais non négligeables s'ajoutent aussi parfois les coûts relatifs à la participation à l'enterrement de vie de garçon ou de vie de jeune fille de l'un des deux tourtereaux. "Je suis invitée à un enterrement de vie de jeune fille d'une connaissance. Pour un simple week-end en Belgique dans un gite, on me demande de payer 400 euros. Si c'était à l'étranger à la limite mais là, je trouve ça trop cher. Tout le monde ne peut pas se permettre de payer ça", déplore Marion, jeune trentenaire. Dans un contexte où la dimension émotionnelle est très forte, poser des limites peut s'avérer très compliqué. "Je me sens sous pression, j'ai l'impression d'être une mauvaise amie parce que je n'ai pas envie de payer autant alors que les autres invitées ne bronchent pas. En plus, 400 euros ce n'est pas tout. Il y a aussi le prix de la robe à porter au mariage, le cadeau aux jeunes mariés...", souffle-t-elle.