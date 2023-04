Jean-Marc Nollet revient sur le scandale des pensions : “Il faut faire sortir les parlements des régimes spéciaux”

À la question de savoir depuis quand il était au courant et surtout si lui aussi a bénéficié des sur pensions, Jean Marc Nollet souligne tout d’abord qu’il ne faut pas mettre tous les députés dans le même sac. “Ce sont les députés qui étaient dans l’ancien régime qui ont eu une pension pleine à partir de 20 ans et qui ont eu des revenus via d’autres fonctions. Maintenant tout cela est fini. La chambre a décidé, on a dû batailler mais nous avons obtenu la fin de ce régime spécial.”

Ecolo souhaite sortir de ce système et le demande à tous les partis : “Nous voulons aller au bout des choses et mettre fin à ce système d’indemnités défiscalisées. C’est notre demande aujourd’hui. On l’a fait sur les pensions, il faut le faire aussi sur les rémunérations. C’est un système qui a duré beaucoup trop longtemps. LEs choses ont déjà bougé car à l’époque, souvenez-vous, il suffisait de faire une carrière de 20 ans pour gagner une pension complète. Désormais il faut 45 ans” soutient l’écologiste qui appuie une demande particulière ensuite : “Il faut faire sortir les parlements des régimes spéciaux. Il faut revenir aux régimes normaux en sécurité sociale.”

Concernant l’affaire Sarah Schlitz, qui a demandé à des associations de faire apparaître le logo portant son nom sur leurs documents de promotion, Jean-Marc Nollet évoque de la maladresse. “La demande ne venait pas de Sarah Schlitz mais effectivement elle a reconnu que c’était de la maladresse et qu’il ne fallait pas le faire. Elle a reconnu ses torts et s’est excusée deux fois auprès du parlement.”