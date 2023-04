Canicule exceptionnelle en Espagne : jusqu’à 40 degrés en plein mois d’avril

Les températures dépasseront les 30°C dans la majorité du pays la semaine prochaine, puis grimperont jusqu’à 35°C dans la moitié sud du pays jeudi et vendredi et atteindront les 40°C le long du fleuve Guadalquivir, à Séville et Cordoue (Andalousie) notamment. Des nuits tropicales – où le mercure reste au-dessus des 20°C la nuit – sont prévues en Andalousie durant cette période.

Une canicule inédite

Ces températures “intenses” et “dignes de l’été”- qui dépassent les normes de saison de 16°C -, selon l’agence météorologique espagnole, sont totalement inhabituelles pour un mois d’avril, même dans le sud de l’Espagne. C’est inédit pour le pays.

Cette canicule est en fait due à l’arrivée d’une masse d’air chaud et sec venue d’Afrique, expliquent les experts météo espagnols. Combinée au fort ensoleillement actuel, elle va provoquer une hausse importante et progressive des températures. Ce qui est également dangereux pour la région, qui n’a pas connu de périodes de pluie ces dernières semaines. Le sol y est donc très sec.

Le phénomène s’atténuera à partir du week-end, avec l’arrivée d’une “masse d’air humide et fraîche” qui viendra de l’ouest de la péninsule.

Rassurez-vous, il y a peu de chance que cette canicule s’étende jusqu’aux frontières belges. “Une canicule en Belgique dans les prochaines semaines est très improbable, voire impossible”, a déclaré le météorologue David Dehenauw au Soir, rappelant que le sol en Belgique a reçu beaucoup d’eau ces derniers temps et si une vague de chaleur nous atteignait, elle ne pourrait pas être aussi forte qu’en Espagne.