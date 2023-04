La chronique d'Yves Taildeman : Westerlo, l’exemple à suivre pour le RWDM

Certes, le RWDM n’a obtenu que 17 sur 30 contre les équipes de U23, mais les hommes de Vincent Euvrard ont gagné leurs quatre derniers matchs contre les équipes B. La rage de vaincre d’une équipe qui veut remonter au plus haut échelon du football belge et la grande forme de Kylian Hazard (le plus décisif des trois frères en ce moment) devraient suffire.

Pour le RWDM, un retour vers l’élite serait l’aboutissement d’un long trajet. Il y a eu la descente en D2 en 2008 (de ce qui était le FC Brussels à cette époque), le rachat du matricule de Wetteren en 2015, le titre en D3 amateurs (la D5) en 2017, le titre en D2 amateurs (la D4) en 2018, la montée en D1B malgré une 6e place en D1 amateurs (la D3) parce que Roulers et Virton n’avaient pas obtenu de licence en pleine période Covid et, finalement, l’échec en match de barrage contre Seraing en 2022 (0-1 à Molenbeek, 0-0 au Pairay)…

Thierry Dailly, l’architecte de ce parcours de combattant, aura dû faire preuve de beaucoup de patience. Et il a dû changer son fusil d’épaule. Après avoir entamé la remontada avec des joueurs qui ne lui coûtaient pas grand-chose (souvent des ex-joueurs de D1 sur une voie de garage), il a compris qu’il fallait un investisseur étranger pour réaliser la dernière étape. En janvier 2022, l’Américain John Textor, l'actuel propriétaire de Lyon, de Crystal Palace et de Botafogo, est monté à bord du navire et a racheté 80 % des parts du club.

guillement Espérons que le RWDM ne devienne pas un club satellite de l'empire de Textor.

Heureusement, il a pu compter sur la connaissance et le savoir-faire de Vincent Euvrard (son coach) et Julien Gorius (son directeur sportif) pour faire les bons choix sportifs. Jean-François Lenvain, lui, s’est chargé de mettre sur pied un projet social pour les jeunes. En effet, le club a contribué à rétablir l’image de la ville de Molenbeek, salie depuis les attentats terroristes à Paris et Bruxelles.

Mais le millionnaire Textor oublie parfois l’ADN bruxellois du club. Il s’est séparé de Gorius et Dailly a voulu prendre la même porte de sortie, en raison de son opposition au projet de Textor. Espérons pour Euvrard qu’il ne soit pas la prochaine victime si le début de saison en D1A ne répond pas entièrement aux attentes. Et espérons que le RWDM ne devienne pas un club satellite de l’empire de Textor.

Textor devrait prendre Westerlo comme modèle (on aurait aussi pu citer l’Union, mais cette comparaison ne serait sans doute pas appréciée par les fans). Son propriétaire turc est ambitieux mais ne néglige pas les origines campinoises qui existent au Kuipje. Le staff est belge et plusieurs (jeunes) joueurs belges font partie du noyau. Avec son identité bruxelloise et quelques renforts, le RWDM peut devenir une des révélations de la D1A la saison prochaine. Mais d’abord, il faut donc gagner les deux derniers matchs…