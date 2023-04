Biden, candidat à 80 ans? Ça ne fait pas fantasmer nos bourgmestres: "À cet âge, on ignore ce que la santé nous réserve"

Est-ce bien raisonnable ? Faudrait-il limiter l’âge en politique ? Que penser de ceux qui ont pris le parti de s’accrocher à un mandat jusqu’à leur dernier souffle ?

En Belgique, il y a un cas d’école… Guy Cudell est décédé en 1999 à l’âge de 82 ans. Atteint d’un cancer, celui qui est aussi connu pour avoir été enlevé contre rançon, était encore bourgmestre socialiste de Saint-Josse-ten-Noode, fonction qu’il occupait depuis 46 ans.

A gauche, Guy Cudell

Cudell n’est pas la norme. Mourir sur scène, tel Molière, une écharpe mayorale posée sur l’épaule, ne relève pas du fantasme chez les bourgmestres que nous avons interrogés.

Âgé de 78 ans, bourgmestre de Boussu depuis 18 ans, Jean-Claude Debiève (PS) hésite encore, à quelques mois des élections, entre tirer la liste PS ou tirer sa révérence.

PAGE HAINAUT/JEAN-CLAUDE DEBIEVE BOUSSU ©AVPRESS

Pousser la liste en queue de peloton pour l’apport de ses voix est aussi une option… qui n’empêchera pas de devenir bourgmestre en cas de carton. “Le mental, l’envie, la volonté sont encore là. Je n’ai pas l’impression d’être moins vif. Il y a des projets que je veux faire aboutir. Mais le physique commence à tirer la langue. Raideurs, maux de dos, vue et ouïe à la baisse… Et surtout, j’ai peur de faire l’année, le mandat de trop. J’ai été fortement marqué par le malheureux sort de mon prédécesseur, Robert Urbain (NdlR. ex-ministre), qui a bouclé son dernier mandat à Boussu alors qu’il était touché par l’alzheimer. Et puis j’ai envie de profiter un peu en espérant encore vivre dix ans. Mais plafonner l’âge des bourgmestres n’est pas une bonne idée. Je préférerais qu’on limite à deux mandats d’affilée quitte à se relancer après une période d’arrêt.”

Le plafonnement, le socialiste Claude Eerdekens, 74 ans, n’est pas pour, non plus. “C’est le jeu démocratique. Si les électeurs ont envie de voter pour une personne âgée, ils en ont le droit.”.

Claude Eerdekens ©ÉdA – Florent Marot

Pourtant, celui qui est bourgmestre depuis 1972, d’abord de Seilles puis d’Andenne en 1977, ne compte plus la faire très longue. “J’ai un âge en tête pour arrêter la politique mais je peux vous dire que je n’irai jamais jusqu’à 80 ans”, annonce celui qui a aussi été ministre et député.

Aux Communales, le socialiste soutiendra ses couleurs en queue de peloton. Là aussi, il pourrait encore rester bourgmestre mais il nous sous-entend que ce ne serait que pour deux ans, le temps de passer le relais. “Je ne ferai pas campagne, ça, ne le pourrais plus. Et j’ai perdu le goût des activités de représentation inhérentes à la fonction de bourgmestre.”

guillement Mais il manque tout de même des garde-fous. En Wallonie, rien empêche une personne par exemple, sous administration provisoire de biens de se présenter. Aucun décret ne l’interdit. Aucune ordonnance à Bruxelles non plus.

L’homme se sent encore capable : “70 heures de trail et deux cents mails par semaine, les réunions… tout cela je sais encore le faire., intellectuellement et physiquement. Je suis encore des formations. Je suis encore en bonne santé mais, à mon âge, il faut être lucide et admettre que je ne suis pas certain que je le serai encore durant la totalité d’un autre mandat. On peut toujours tomber malade. Chacun sent les choses à sa façon. Il ne faut pas plafonner l’âge d’accès à la fonction de bourgmestre. Mais il manque tout de même des garde-fous. En Wallonie, rien empêche une personne par exemple, sous administration provisoire de biens de se présenter. Aucun décret ne l’interdit. Aucune ordonnance à Bruxelles non plus.”

Candidat à sa succession, Olivier Maingain (DéFI) lui, le sera, à Woluwe-Saint-Lambert. Il est vrai qu’il n’a que 64 ans.

Olivier Maingain ©©JC Guillaume

“Je suis toujours apte au service même si après voir couru un 15 km, ma récupération est plus longue. Sauf problème de santé, si je devais arrêter ce serait peut-être plus par manque d’envie que de capacité. Bourgmestre, c’est tout de même de 7 heures à 23 heures”, explique-t-il.

Charles Piqué (PS), lui, a déjà fait son choix.

supporters union saint gilloise defille fete football sport Charles Pique ancien bourgmestre ©Jean Luc Flemal

Après avoir été ministre, dit stop à une fonction de député, il a fini, en septembre 2022, à 73 ans, par quitter son poste de Bourgmestre de Saint-Gilles, occupé depuis 1985, en septembre 2022. “Je suis encore en bonne santé mais, à mon âge, on ne sait jamais si on va rester en forme. Il y a le risque de devenir moins créatif, moins disponible, de décevoir. J’ai toujours su mesurer quand il fallait s’arrêter.”