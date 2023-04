Cette tombe controversée que le Vlaams Belang a été fleurir: "Une façon de rassurer la frange plus droitière du parti"

”Nous ne présenterons jamais d’excuses pour notre passé. Jamais nous ne nous agenouillerons devant nos adversaires. Celui qui n’honore pas son passé n’a pas d’avenir. Celui qui détruit ses racines ne pourra jamais grandir.”, a écrit le Vlaams Belang dans un tweet accompagné d’une vidéo à l’ambiance poignante.

”Ça a le mérite d’être clair”, a commenté Dave Sinardet, professeur de science politique à la VUB et à l’Université Saint-Louis Bruxelles.

”Le Vlaams Belang est fier de ses racines nazies, racistes et homophobes. Votre présent est encore totalement imprégné des “valeurs” de votre fondateur. C’est pourquoi votre parti n’assumera jamais de responsabilité gouvernementale. Personne ne voudra jamais se tenir à vos côtés sur les marches du Parlement pour la traditionnelle photo de l’équipe gouvernementale”, a également répondu le virologue Marc Van Ranst, connu pour son engagement politique à gauche.

Karel Dillen a fondé le Vlaams Blok en 1977, parti d’extrême-droite qu’il a présidé pendant 17 ans, avant de passer le témoin en juin 1996 à Frank Vanhecke. Ce fils d’un père docker a milité dans un groupuscule qui revendiquait les “Grands Pays-Bas” et a dirigé le mouvement nationaliste “Were Di”. Il est mort le 26 juin 2007, trois ans après que son parti a été renommé Vlaams Belang. Il avait été tour à tour député fédéral, sénateur et député au parlement européen.

Pour Benjamin Biard, politologue au CRISP, le déclin du cdH n’a pas encore été véritablement endigué depuis que le parti centriste a réalisé sa mue pour devenir Les Engagés. ©CRISP

Pour mieux comprendre ce qui se cache derrière ce message du Vlaams Belang, nous avons interrogé un spécialiste. Benjamin Biard est chargé de recherche au Crisp (Centre de recherche et d’information socio-politiques). Il est l’auteur d’un livre sur l’extrême droite en Europe occidentale. Selon lui, ce message vise à rassurer les franges plus droitières du parti.

Peut-on dire de Karel Dillen qu’il était nazi ?

”Karel Dillen n’était pas un nazi. Cela ne signifie pas pour autant qu’il n’y a pas un certain nombre de questionnements à son égard. Pendant la Seconde Guerre mondiale, c’était un partisan plutôt passif de l’Ordre nouveau, perçu comme permettant l’émancipation de la Flandre.

On notera également qu’il entretenait des liens avec certaines personnalités qui, elles, étaient plus ouvertement pro-nazies, comme Bert Eriksson, qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, a été membre de la jeunesse hitlérienne flamande et a longtemps été le leader de la milice d’extrême droite VMO (Vlaamse militante orde).

Rappelons également qu’en 1952, Karel Dillen a traduit en néerlandais l’ouvrage Nuremberg ou La Terre promise rédigé par Maurice Bardèche, considéré comme l’un des pères du négationnisme français.

Enfin, ajoutons cette persistance dans le programme du Vlaams Blok de vouloir amnistier les anciens collaborateurs avec le régime nazi. Tout ce faisceau d’indices concoure à resituer cet acteur politique dans la mouvance d’extrême droite.”

Le Vlaams Belang est-il un parti nazi ?

”Le Vlaams Belang n’est clairement pas un parti nazi. C’est par contre un parti d’extrême droite. Il se distingue du nazisme notamment dans son rapport à la démocratie et à la violence. Certains cadres du parti ont néanmoins entretenu des liens avec des partis néonazis à l’étranger. C’était le cas de trois parlementaires – dont Filip Dewinter –, qui avaient rendu visite à des représentants d’Aube Dorée en Grèce en 2016. Aube Dorée est aujourd’hui reconnue comme une organisation criminelle. Ils avaient été sanctionnés par le VB pour cette visite.”

Comment interpréter la vidéo de Tom Van Grieken ?

”Dans la vidéo de Tom Van Grieken, on peut y voir une volonté de rendre hommage au fondateur d’un parti qui se porte très bien dans les sondages. Cela traduit également le fait que, malgré l’évolution qu’a connue le parti, ce dernier considère toujours être dans la continuité directe du Vlaams Blok. Il y a eu quelques changements cosmétiques depuis, mais son essence reste la même. Rappelons que le parti avait été condamné en 2004 pour racisme et xénophobie.

Là où j’ai été surpris, c’est qu’à l’heure où le parti essaie de se dédiaboliser, il vient ici assumer un certain passé. On peut y voir une volonté qui n’est pas nouvelle de rassurer une frange plus droitière en son sein. C’est un phénomène que l’on a pu voir à l’étranger. Lorsque des partis se dédiabolisent, d’autres entendent défendre des valeurs plus fidèles au positionnement historique. C’était le cas d’Eric Zemmour face à Marine Le Pen en 2022. Pour le VB, c’est l’occasion de garder une communication qui parle le plus largement possible à sa base. Ce n’est pas nouveau, si on considère le cas de Dries Van Langenhove, qui est resté député pendant plusieurs années tout en incarnant justement l’aile la plus radicale du parti.”

Qu’est-ce qui différencie Karel Dillen de Tom Van Grieken ?

”Là où le leader historique du parti avait pour objectif que le Vlaams Blok reste un zweeppartij (parti-fouet), un parti qui ne participe au gouvernement mais qui l’influence depuis l’extérieur, Tom Van Grieken poursuit très clairement l’objectif d’accéder au pouvoir. Il espère être au gouvernement en 2024 en Flandre et si pas, en 2029. C’est une rupture avec ce qu’on a pu observer par le passé. Alors que Karel Dillen considérait que le cordon sanitaire permettait au parti de vivre et de se développer électoralement, Tom Van Grieken pense plutôt qu’il faut le dépasser pour mettre en œuvre son programme. Ces différents positionnements ont d’ailleurs créé de vives tensions dans les années 2000-2010 au sein du parti d’extrême droite. Certains considéraient en effet qu’il fallait garder cette ligne plus ancienne d’un parti qui n’accepte pas les compromis et d’autres considéraient qu’il fallait adoucir le parti. Tom Van Grieken a réussi à apaiser le parti et à rassembler derrière lui.

Si le VB monte au pouvoir, il sera obligé de faire des compromis. À terme, cela pourrait provoquer des tensions, voire une scission, au sein du parti.”