L'ÉDITO: le travail est un droit aussi

Vendredi sur le plateau LN24 d’Il faut qu’on parle, je me retrouvais face à un syndicaliste Delhaize justifiant certaines formes de violence pour se faire entendre face à la direction, fermée selon lui à toute forme de discussion. “La grève est un droit qui servira peut être à tous les travailleurs par la suite” insistait-il. Le droit de grève est essentiel en effet. Et personne ne devrait le remettre en cause. Mais le droit au travail l’est tout autant. Manifester son mécontement, contester des décisions patronnales, c’est agir dans l’intérêt de toutes les composantes d’une société.