”Coucou maman, je n’arrive plus à envoyer de messages avec mon numéro. En attendant, tu peux me joindre sur WhatsApp avec ce numéro-ci une fois que tu as vu ce SMS, bisou”

Capture d'écran SMS ©DR

Il s’agit de pirates qui pourraient prendre certaines de vos informations personnelles. Pour savoir si vous faites face à une arnaque, vous pouvez vous rendre sur le site Safe on web ou sur la plateforme “phishing” du SPF Finances.