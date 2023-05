Bourgmestre et échevins: le port de l'écharpe ne sera bientôt plus genré à Bruxelles

Actuellement l'écharpe des mandataires locaux bruxellois se présente comme suit: trois bandes verticales, noire, jaune, rouge avec des franges argentées pour les bourgmestres et deux bandes jaunes et noires avec des franges rouges pour les échevins. Les couleurs des écharpes des échevins, jaune et noire, celles du Brabant, seront remplacées par les couleurs de la Région bruxelloise , bleu et jaune. Les couleurs de l'écharpe du bourgmestre (noire, jaune et rouge) restent inchangées. Le ministre amarante a également souhaité mettre à l'honneur le symbole de la Région bruxelloise en ajoutant l'iris sur les écharpes. Par ailleurs, le port de l'écharpe sera uniformisé « à la française », de l'épaule gauche à la main droite, pour tous les bourgmestres et échevins. Plus question de masculiniser la pratique qui imposait jusqu'à présent le port autour de la taille. Depuis 2006, la Région wallonne laisse le choix entre le port à la taille ou « à la française ». En 2007, la Région flamande a modifié les couleurs de ses écharpes mais maintenu la distinction genrée de son port: à la taille pour les hommes, à l'épaule pour les femmes.