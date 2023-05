La BCE ne diminue pas la pression et annonce une hausse des 0,25% de ses taux directeurs

A 14h15, le couperet devait tomber sous la forme d'un communiqué de presse ciselé, technique, sans ambigüité: c'est une hausse de 0,25% (25 points de base) qui a été sélectionnée pour remonter les trois taux directeurs de la BCE. Le taux d'intérêt des opérations principales de refinancement et les taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal et de la facilité de dépôt seront portés respectivement à 3,75 %, 4,00 % et 3,25 %, avec effet au 10 mai 2023.