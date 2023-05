L'Otan met en garde contre de possibles "attaques" de la Russie visant à "perturber la vie occidentale"

"Il y a des préoccupations accrues que la Russie pourrait cibler les câbles sous-marins et d’autres infrastructures essentielles dans un effort pour perturber la vie occidentale, pour obtenir un levier contre les nations qui fournissent la sécurité de l’Ukraine" explique David Cattler.

"Les Russes sont plus actifs que nous ne l’avons jamais vu depuis des années dans ce domaine" a-t-il déclaré, avant d’ajouter que le pays a augmenté sa présence dans l’Atlantique depuis ces dernières années, en plus de l’intensification de leurs activités en mers Baltique et du Nord.

En septembre 2022, le sabotage des pipelines Nord Stream 1 et 2 a attiré l’attention sur les menaces qui pèsent sur des infrastructures sous-marines. Ces explosions, encore inexpliquées, ont paralysé les pipelines acheminant du gaz depuis la Russie vers l’Allemagne en passant par la mer Baltique.

"Pivot économique"

Les pipelines et câbles sous-marins ont un rôle crucial, mais aussi une valeur économique importante poursuit David Cattler : "Au total, ils transportent des transactions financières d’une valeur estimée à 10.000 milliards de dollars américains par jour, ce qui fait de ces câbles un véritable pivot économique".

C’est 95% du trafic internet mondial qui est transporté par ces câbles sous-marins à une vitesse d’environ 200 téraoctets par seconde, et 200 de ces 400 câbles sont considérés comme critiques, selon l’OTAN.

"La Russie s’emploie activement à cartographier les infrastructures critiques des pays alliés, tant sur terre que dans les fonds marins", a précisé David Cattler,avant d’ajouter que les alliés de l’OTAN surveillent de près les navires russes dotés de capteurs et capables d’obtenir certaines informations sur les fonds marins.

Depuis les évènements de Nord Stream 1 et 2, l’Organisation du Traité Atlantique Nord renforce de manière significative sa présence en mer Baltique et en mer du Nord. L’OTAN a aussi mis en place une cellule de protection des infrastructures sous-marines critiques pour améliorer la collaboration entre l’industrie, les capitales et les experts.