Le milliardaire Richard Branson a cru "tout perdre" pendant la pandémie: "Je n'avais jamais vécu ça auparavant"

M. Branson avait tenté de solliciter l'aide de l'exécutif conservateur de Boris Johnson, qui lui avait opposé une fin de non-recevoir, estimant probablement que les finances de l'homme d'affaires lui permettaient de renflouer son entreprise sans faire appel aux contribuables.

"Nous avions 50, 60 avions tous cloués au sol, et les clubs de sport étaient tous fermés, les hôtels étaient tous fermés", se rappelle M. Branson, qui ajoute: "le pire aurait été si 60.000 personnes (employées par le groupe Virgin, NDLR) s'étaient retrouvées à la rue".

Le milliardaire, qui dit avoir perdu personnellement environ 1,5 milliard de livres pendant la pandémie, avait finalement injecté 200 millions de livres de sa poche pour sauver de la faillite sa compagnie aérienne Virgin Atlantic.

"Il y a eu un moment où j'ai cru que nous allions tout perdre", affirme-t-il. M. Branson dit avoir été "un peu déprimé" pendant quelques mois. "Je n'avais jamais vécu ça auparavant", confie-t-il.

"L'argent personnel que je gagne, je le donne entièrement à des oeuvres caritatives", assure encore l'homme d'affaires au cours d'une interview fleuve, dans laquelle il a aussi dit regretter "l'étiquette de milliardaire". "Les gens ne s'adressent pas à vous par votre valeur nette, ils vous appellent par votre nom", relève-t-il.

"Tout ce que je peux dire, c'est que nous avons payé des milliards et des milliards d'impôts au fil des ans et nous continuerons à le faire et nos entreprises paient des impôts quel que soit le pays et le territoire où ils sont basés", insiste-t-il.

Richard Branson avait connu en 2021 "l'un des jours les plus extraordinaires", en flottant à 86 km d'altitude pendant quelques minutes à bord du VSS Unity, le vaisseau de Virgin Galactic, sa société de tourisme spatial.

Mais après un échec en janvier, Virgin Orbit, qui conçoit des fusées dédiées au lancement de petits satellites, s'est placée le mois dernier en faillite aux États-Unis en vue d'une mise en vente.

L'entrepreneur de 72 ans a aussi dit à la BBC avoir commencé à réfléchir à sa succession: "Nous avons des discussions sérieuses en famille" sur ce sujet.