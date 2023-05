Adrian explique que l’entreprise de vols low cost lui aurait précisé que l’assistance pour sa descente de l’avion prendrait une heure après l’atterrissage de son vol à l’aéroport de Landvetter, en Suède. Le personnel de cabine aurait alors suggéré à l’irlandais de sortir de l’avion en rampant pour ne pas attendre une heure, ce que Ryanair dément.

”Inacceptable”

Adrian Keogh s’est alors exécuté et a publié l’image sur son compte Instagram accompagné d’un texte fustigeant la compagnie low cost.

”Veuillez excuser la mauvaise photo, mais il s’agit d’une photo de moi en train de ramper d’un vol Ryanair qui a atterri à l’aéroport de Landvetter ce soir à 23 heures” écrit-il.

”Il est inacceptable d’attendre de moi que je descende en rampant les marches métalliques abruptes, mais à l’arrivée, on m’a informé qu’il faudrait au moins une heure avant que l’ascenseur ne soit disponible pour m’aider à descendre de l’avion, alors je n’avais pas d’autre choix que de ramper” poursuit-il.

Il ajoute que l’aéroport suédois et la compagnie aérienne se rejettent la faute et précise : “Je ne cherche rien d’autre que le service pour lequel j’ai payé et de pouvoir voyager avec dignité”.

”Évènements imprévus”

Face à cette polémique, l’aéroport de Landvetter comme Ryanair se sont exprimés sur le sujet.

L’aéroport suédois s’est excusé et a déclaré auprès de nos confrères de la BBC “regretter profondément” l’expérience de M. Keogh, expliquant que l’absence d’assistance était due à “plusieurs évènements imprévus”.

De son côté Ryanair a précisé que c’est un prestataire de service tiers qui se charge de l’assistance spéciale à l’aéroport avant de déclarer qu’elle examinait l’incident.