Le gang qui dégonfle les pneus de vos SUV promet de nouvelles actions : “On est obligé de passer à la vitesse supérieure”

Marc (prénom d’emprunt), tout juste la quarantaine et qui exerce le métier de professeur à Bruxelles, en fait partie et se qualifie de militant écologiste qui s’est donné pour mission d’alerter sur la crise climatique et la pollution de certains véhicules.

”Vu l’urgence climatique, on est obligé de passer à la vitesse supérieure, estime-t-il alors qu’il prépare avec d’autres membres actifs du groupe plusieurs actions dans différentes grandes villes du pays. Depuis quelques mois, les actions menées par les activistes écologistes doivent prendre des formes à la fois radicales et décentralisées car elles sont plus efficaces. C’est aussi une façon pour beaucoup de tirer les leçons des marches pour le climat, qui peinent à mobiliser autant de monde qu’avant. Par nos actions, nous voulons dénoncer la taille et le poids de ces voitures qui engendre un coût environnemental hyper important. Et malheureusement, ces voitures sont les chouchous des constructeurs automobiles”.

Des actions antipollution qui ont lieu un peu partout en Belgique et à l’étranger

En dehors de la menace environnementale, les activistes à l’origine de ces faits estiment que les SUV constituent une “grave menace” pour la santé des citoyens. “Un SUV consomme 20 % de plus qu’une voiture de la même année et de taille normale, argumente Marc. Nous estimons d’ailleurs faire davantage de la désobéissance civile que de la dégradation, surtout quand on voit les derniers rapports alarmants du GIEC. Aujourd’hui, on doit aller plus loin et taper plus fort pour marquer les esprits et transformer les mentalités. On veut éveiller les consciences et c’est pour cela qu’il faudra étendre nos actions à plus de villes en Belgique”.

Concernant le modus operandi, le collectif explique devoir changer de quartier à chaque fois par sécurité. Le site de Tyre Extinguishers leur permet également d’être autonomes, les membres peuvent y retrouver quelques conseils, les tracts à imprimer, et les différents groupes Telegram sont aussi un moyen de raconter leur action et de prendre connaissance de celle des autres.

Le militantisme contre les gros véhicules pollueurs s’observe d’ailleurs un peu partout sur la planète. “On sent que ça prend de l’ampleur et c’est une bonne chose, souligne-t-il. On comprend les réactions violentes des propriétaires et d’une partie du grand public mais c’est pour nous le seul moyen de faire bouger les lignes. Certaines habitudes polluantes sont trop ancrées aujourd’hui et on veut avant tout protéger les générations futures. L’autre problème, c’est qu’en parallèle, la lutte contre le réchauffement climatique et la pollution ne sont pas assez prises au sérieux par nos responsables politiques. Nous souhaitons donc rappeler que les comportements individuels les plus négatifs pour le climat sont corrélés à un pouvoir d’achat élevé, il est donc primordial de mettre en place un cadrage législatif envers ces véhicules”.

D’après le fonds mondial pour la nature WWF, les ventes de SUV ont été multipliées par sept en dix ans et représentent aujourd’hui près de 40 % des ventes de voitures neuves.