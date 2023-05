Couronnement du roi Charles III en Angleterre: l'image d'un pays uni entre tradition et vieilles dentelles

Il est vrai que ni Charles ni Camilla ne sont de prime jeunesse ni à priori (nous ne les côtoyons pas…) très rock’n roll mais, en ces temps troublés, la tradition et une forme de solennité ne font pas de mal. Depuis le Brexit, l’Angleterre ne va pas bien. Les problèmes sociaux refont surface et la pauvreté gagne du terrain. Un tel évenément festif et populaire permet de (re)lier un pays autour d’un symbole d’unité. Malgré ses multiples déboires sentimentalo-people, la famille royale a toujours été le ciment de la nation. Charles III a eu le temps de se préparer à monter sur le trône. Espérons qu’il soit à la hauteur.

Le sort des (dernières) royautés, donc celle de Belgique, est régulièrement remis en question par des mouvements et/ou partis nationalistes. Vaut-il mieux un roi dont les pouvoirs sont limités mais qui représente l’unité ou une république où le président, pourtant démocratiquement élu, agit comme un roi soleil.