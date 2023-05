"Son meilleur ami est mort sous ses yeux, il est sous le choc" : les détails de la bagarre qui a mené au décès de Saad à la gare de Zaventem

Selon son avocat, Saad était équipé d'un sabre avant la rixe mortelle afin d'impressionner la bande rivale. ©D.R

Selon nos informations, il souhaitait impressionner la bande rivale mais la situation a rapidement dégénéré. Deux jeunes lui ont sauté dessus pour tenter de le canaliser avant de tomber sur les rails. Le jeune homme s’est retrouvé pris au piège tandis que le train fonçait dans leur direction. Un des deux assaillants a pu s’extirper de justesse tandis que son camarade de 16 ans a perdu l’usage d’une jambe. Saad est, quant à lui, mort sur le coup, sous les yeux de son meilleur ami.

"Mon client a vu son meilleur ami se faire faucher par le train", explique Mike De Witte, qui défend le jeune homme de 22 ans originaire de Berchem-Ste-Agathe. "Il est sous le choc. Juste après le drame, il est resté sur place pour attendre la police. Il a laissé sa carte d’identité, son numéro de téléphone, et il est retourné le jour d’après au commissariat pour faire sa déclaration. S’agissant d’un dossier de meurtre, il a été privé de liberté par le procureur du Roi, comme toutes les personnes présentes sur place afin de faire la clarté sur les faits."

"Ce n’est pas un petit caïd de la capitale, c’est un gentil garçon qui n’a jamais eu de problème dans sa vie"

Dimanche, le jeune homme a été auditionné par le juge d’instruction avant d’être libéré sous conditions. Il reste toutefois suspect dans le dossier. "Mon client était dans la voiture avec Saad, en compagnie de deux autres personnes, pour aller récupérer un ami scolarisé à Zaventem. Pour une raison floue, ils se sont finalement retrouvés à la gare où une rixe a éclaté avec une autre bande de jeunes. Mon client n’avait pas l’intention d’en découdre, et encore moins avec un sabre. Il n’a rien à voir avec cette altercation. Il est scolarisé à Bruxelles, a un casier judiciaire vierge. Il n’avait pas d’intention négative en allant à Zaventem, ce n’est pas un petit caïd de la capitale, c’est un gentil garçon qui n’a jamais eu de problème dans sa vie", conclut Me De Witte.

La personne décédée est un Etterbeekois de 22 ans, tandis qu’un jeune de 16 ans provenant de Bruxelles a été grièvement blessé et a perdu l’usage de sa jambe. La troisième personne n’a pas encore pu être identifiée. Quatre individus ont été interpellés pour audition à la suite de la bagarre mortelle. L’un d’entre eux a pu repartir libre après avoir été entendu, les trois autres ont quant à eux comparu dimanche devant le juge d’instruction.

Ils sont soupçonnés d’homicide involontaire et de coups et blessures volontaires sur mineur avec préméditation et mutilation grave. Un Anderlechtois de 19 ans a été placé sous bracelet électronique par le juge d’instruction, tandis que les deux autres suspects, le jeune homme de 22 ans vivant à Berchem-Saint-Agathe et un Etterbeekois de 20 ans, ont été libérés sous conditions.