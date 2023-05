Faire tester les gênes de son chien ou chat, c'est possible!

Parmi ses patients, Usko, un jeune border collie aux poils bruns. Un test génétique aura permis de révéler qu'il était porteur d'un gêne qui aurait dû lui conférer une robe "merle", une variante esthétique très recherchée mais qui peut engendrer une descendance malade en cas de mariage entre deux animaux porteurs du gène. Grâce au test, la propriétaire Usko sait que si elle souhaite croiser son chien avec une femelle pour obtenir une portée, elle doit éviter de choisir une femelle de pelage merle sous peine d'obtenir des chiots sourds et/ou aveugles.

"La question de savoir s’il est possible de faire de l’élevage avec un animal présentant une particularité génétique est récurrente. Ce que l’on observe, c’est que la reproduction n’est certainement pas exclue. Que du contraire, même. Tout le monde sait que chaque animal présente forcément un problème quelque part – tout comme chaque être humain d’ailleurs. Il est donc important de l’aborder comme il se doit. Si nous pouvons le faire intelligemment, nous contribuerons à la diversité génétique et, au final, à la santé des animaux.", explique Bart Broeckx.

Afin d’établir le profil génétique des patients, le professeur Broeckx et son équipe ont effectué toute une série d'examens, notamment les plus courants comme des échographies, des radiographies et des examens orthopédiques. Ils sont également en mesure d’effectuer des tests génétiques spécialisés, tels que le séquençage du génome entier ou de l’exome, qui analyse plusieurs/de grandes parties de génomes afin de mieux comprendre les maladies héréditaires, notamment. L’ensemble des tests qu’ils sont en mesure d’effectuer leur permet de répondre non seulement aux problèmes de santé du patient, mais aussi à la question de savoir si ceux-ci sont d’origine génétique.

Après une consultation à la clinique, les éleveurs et les propriétaires peuvent également obtenir un « certificat d’élevage », attestant de la capacité de l’animal à s’occuper de chatons ou de chiots.