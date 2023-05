Rachid Madrane estime ne pas être le politicien de le mieux payé de Belgique : “Je n’ai pas choisi ma fonction ni mon salaire”

Rachid Madrane se questionne alors sur la manière de faire du journaliste qui a avancé ces chiffres. “J’ai été sur le site Cumuléo où l’on peut voir tous les salaires et j’ai par exemple pu voir que Jan Jambon était à 255.623 euros”, lance le parlementaire qui sort une feuille imprimée avec plusieurs salaires. “C’est donc supérieur à ce que vous gagnez”, lui répond alors Martin Buxant qui soutient que Rachid Madrane ne serait donc pas le politicien le mieux payé de Belgique.

Selon le socialiste, cette information publiée par un quotidien néerlandophone relève d’un problème bien plus général : un Brussels Bashing venant de la Flandre envers Bruxelles. “La Flandre vient régulièrement nous dire qu’à Bruxelles nous sommes mal gérés, qu’on ne sait pas gérer, qu’on a trop d’élus,… […]. La Flandre oublie que c’est parce qu’elle a demandé des indemnités particulières pour les néerlandophones de Bruxelles que le modèle (NdlR : politique) est devenu un peu plus compliqué.”

Pour Rachid Madrane, la Flandre a tout simplement un problème avec la capitale de la Belgique. “Je ne supporte plus qu’une certaine Flandre vienne donner des leçons à Bruxelles. En réalité, leur problème, c’est qu’ils n’aiment pas leur capitale.”

”Il faudra acheter pas mal de Pampers au PTB”

Concernant la politique future du parlement régional bruxellois, Rachid Madrane se dit ouvert à toutes les coalitions mais ne veut pas se projeter tant qu’il n’y a pas les résultats des élections, lui qui ne fait aucune “politique fiction” comme il l’affirme. Cependant, le socialiste préfère toutefois mettre en garde le PTB. “Pour les communistes et donc le PTB, il faudra leur acheter pas mal de Pampers avant que le parti n’ose s’engager en politique car les communistes sont toujours dans la contestation et la protestation permanente. Ils n’osent pas affronter l’exercice du pouvoir. Deux fois ils ont été invités au pouvoir et ils ont refusé. Je pense qu’ils ont donc peur de l’exercice du pouvoir, c’est évidemment plus confortable de rester au balcon”, estime Rachid Madrane.

Suite au fiasco du Métro 3, le président du parlement bruxellois estime que le fédéral doit soutenir la région Bruxelles-Capitale dans ses projets. “Il en va de l’intérêt de notre pays. J’estime que le fédéral doit financer une partie du projet de métro 3. C’est un élément indispensable pour le développement de notre région.”