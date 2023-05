Le plus souvent, les étudiants entament leurs recherches au début du printemps. Un moment opportun puisqu’il leur permet aussi de ne pas avoir à penser à ça pendant le blocus et les examens. Beaucoup ont donc déjà décroché un contrat mais rien n’est perdu pour les autres.

Certains secteurs recrutent plus d’étudiants que d’autres durant la période estivale. Le tourisme bien sûr recherche un grand nombre de jobistes durant l’été Le domaine touristique regorge d’offres d’emploi en cette saison au sein des parcs d’attractions, des musées ou encore l’Horeca. Les possibilités sont diverses et variées !

La grande distribution aussi connaît un afflux de jobistes durant l’été. Bien que les grandes surfaces soient à la recherche d’étudiants caissiers, réassortisseurs… tout au long de l’année, la demande augmente en juillet et août. Effectivement, beaucoup de membres du personnel prennent leurs vacances durant cette période. Et si certaines sociétés comme les grands magasins de distribution entament le processus de recrutement dès le mois de décembre de l’année qui précède, elles peuvent faire face à des désistements ou des cas de maladie. D’autres entreprises disposent aussi déjà d’un certain nombre d’étudiants mais ont besoin de renfort à court terme quand la saison se passe mieux que prévu.

Un autre secteur vers lequel les jobistes peuvent s’orienter n’est autre que l’animation. Pendant l’été, beaucoup de stages sont organisés pour les enfants. Stages culturels, sportifs ou éducatifs, il y en a pour tous les goûts.

Les étudiants ont tout intérêt à consulter régulièrement Student.be ou encore Facebook et LinkedIn, qui constituent aussi de bons outils de recherche.