Trois ans de vie contre 22 650 € : la proposition de Karine Lalieux pour la réforme des pensions

Karine Lalieux (PS) a ressorti le dossier de la réforme des pensions du frigo. Une nouvelle mouture qui prévoit un bonus de 22 650 € pour les travailleurs qui acceptent de prester trois ans de plus au-delà de l’âge de la prépension. L’ancienne proposition, octroyant 2 € par jour presté, semblait moins sexy mais était plus profitable pour le (futur) pensionné qui pouvait espérer toucher une plus grosse somme sur le long terme. Troquer trois ans de vie sans travail contre 22 650 €, c’est au final un incitant bien faible à l’allongement de carrière.