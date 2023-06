Le cas d’avocat de l’un des suspects condamné à des travaux d’intérêt général dans le dossier de la mort de l’étudiant Sandia Dia est emblématique. Une frange importante de l’opinion publique a dénoncé ce qu’elle estime être "une justice de la classe" et il n’en fallait pas moins pour qu’il se fasse assaillir de menaces de mort. Certes, ce jugement peut questionner sur notre système judiciaire, mais nous vivons dans un État de droit.

Il convient d’éviter de basculer dans le côté émotionnel en reprochant aux avocats d’avoir défendu bec et ongles ces cas qui, aux yeux de l’opinion publique, sont indéfendables. Pour certains ténors du barreau, le fait de défendre des crapules constitue une aubaine pour renforcer leur stature et se donner un côté encore plus clivant.

Leur caractère parfois arrogant peut également contribuer à crisper l’opinion publique mais à aucun moment, cela ne doit se répercuter sur menaces à leur encontre ou envers leurs proches.