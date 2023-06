De nouvelles règles pour la vente d'animaux : "Seuls les intérêts des vendeurs sont pris en compte", déplorent les refuges

Selon lui et d'autres responsables d'associations (Gaia, Help Animals et Animaux en Péril), le projet de loi qui modifie les dispositions de l'ancien code civil relatives aux ventes à des consommateurs constitue "une atteinte grave et une régression importante en matière de protection des consommateurs et de bien-être animal."

Les militants pour la cause animale estime que l'intention du texte, à savoir une structuration des droits des consommateurs, est positive. Il s'étonne toutefois de la présence de différents points, qui constituent selon lui une régression pour les droits des consommateurs et des animaux.

Dans leur viseur, une limitation des recours possible pour l'acquéreur en cas de maladie. Le texte prévoit de réduire la durée de garantie légale à un an contre deux actuellement sans tenir compte que de nombreuses pathologies apparaissent après un an. C'est le cas de la dysplasie de la hanche et de la luxation patellaire par exemple", énonce Sébastien De Jonge.

Autre point litigieux : le plafonnement de l'intervention financière à charge du vendeur et la possibilité de vendre des animaux porteurs d'anomalies.

"Ce projet de loi est censé tenir compte des intérêts des consommateurs, des intérêts du vendeur, de la sécurité juridique et de la santé physique et mentale de l'animale. Or, en apportant de nouvelles dispositions, seuls les intérêts du vendeur sont vraiment pris en considération au détriment de ceux des acheteurs alors que la vente d'animaux fait encore régulièrement l'objet de plaintes, de dénonciations et de recours en justice", dénoncent les militants.