La grogne des interprètes et traducteurs pour la justice et la police: "Ils sont parfois payés 10 euros bruts de l’heure pour une demi-journée"

Lassés de n'entendre que des promesses, fatigués d'attendre des solutions concrètes, les interprètes et traducteurs jurés cessaient, dès ce matin, de travailler pour la police et la justice.

Inutile de les appeler pour une menace terroriste du Moyen Orient, le démantèlement d'un trafic de cocaïne d'Amérique du Sud, d'un trafic d'êtres humains du Mali ou l'arrestation de braqueurs tchétchènes : aucun interprète ne se déplacerait. Du jour au lendemain, on n'irait pas très loin. Police et justice se retrouvaient sourdes et aveugles. En clair, paralysées.

Catastrophe annoncée

Bien sûr, cela n'arrivera pas. "Nous sommes des professionnels", rassure Henri Boghe, de l'Union des traducteurs et interprètes jurés. D'autant que l'UPTIJ est plutôt bienveillante envers l'actuel ministre Vincent Van Quickenborne dont elle a pu constater qu'il essaie de satisfaire leur première revendication : payer plus rapidement leurs prestations. Si des avancées ont été réalisées pour les interprètes jurés dans les arrondissements de Liège, Namur et Eupen notamment, la situation reste problématique pour ceux, par exemple, qui dépendent du bureau de taxation néerlandophone de Bruxelles.

Henri Boghe : "Des collègues viennent seulement d'être payés pour leurs prestations du mois de janvier et d'autres sont toujours en attente depuis quatre mois. Leurs factures mensuelles sont souvent bloquées en raison d'une interprétation différente du règlement tarifaire par ce bureau par rapport à d'autres arrondissements".

Dari, pachtoune et sorani

Ce n'est pas le seul problème. Porte-parole de l'UPTIJ, Henri Boghe pointe le manque criant d'interprètes et de traducteurs jurés réellement disponibles un peu partout. "Il est extrêmement difficile pour la police, les juges d'instruction et les tribunaux à tous les niveaux d'instance, de trouver des interprètes afin d'assister les interrogatoires dans les langues étrangères. Et je ne parle même pas du sorani, du pachtoune ou du dari. La difficulté de trouver des interprètes existe pour les langues courantes, anglais, français et néerlandais. A Bruxelles, la justice doit constamment demander à des interprètes de venir de Flandre, et donc de faire la route, pour venir interpréter parfois pendant moins d'une heure."

En théorie, 2 500 interprètes et traducteurs jurés sont inscrits dans le registre national du SPF-Justice.

Sauf que pour l'UPTIJ, à peine 500 seraient réellement disponibles à plein temps, l'immense majorité des 2 500 n'étant inscrits que pour bénéficier du titre qui permet d'exercer dans le privé, autrement plus attractif.

Demi-journée à 41,53 euros

Nous retrouvons Henri Boghe la veille de l'audience en chambre du conseil à Bruxelles de l'affaire Sky ECC, cet énorme dossier dont la presse a parlé. La veille de l'audience, on ne trouvait toujours pas d'interprètes néerlandais-français. Via le 'Service Convocation des interprètes et des traducteurs', la présidente du tribunal de 1ère instance en cherchait désespérément un depuis douze jours. Et aucun ne répondait. Et c'est ainsi très régulièrement.

Henri Boghe explique le désintérêt par le fait que le SPF-Justice "n'offre pas un système de rémunération correct et équitable". L'heure de prestation est payée 58,63 euros bruts. Bien sûr, le tarif paraît intéressant.

Sauf qu'il faut tenir compte des d'accommodements. À partir de la deuxième prestation dans la même matinée (et c'est pareil pour l'après-midi), l'interprète est rémunéré à la minute de prestation effective. Il n'est pas tenu compte non plus des audiences annulées (ainsi lorsque le prévenu n'a pas été extrait de prison, s'il manque un magistrat, etc ). "Dans ce cas, qui est fréquent, l'interprète qui avait bloqué la matinée, ou l'après-midi, et s'était déplacé au palais, termine la journée avec 41,53 euros bruts d'indemnité d'annulation".

Ce système est, pour l'UPTIJ, "la plus grande frustration à laquelle l'ensemble de la profession est confronté". La source de tous les problèmes. "Avec ce système, il peut arriver que l'interprète soit finalement rémunéré 10 euros bruts de l'heure pour s'être rendu disponible toute une matinée ou un après-midi qui, précision supplémentaire, s'achève à minuit. Sur ces montants, l'interprète devra encore bien sûr payer ses impôts et cotisations sociales."

13 000 auditions, 67 interprètes

Police et justice n'ont pourtant jamais autant fait appel à eux. En 2021, la présence d'un interprète a été requise lors de 12 259 auditions Salduz. Et 13 120, en 2022. Dont 4 961, soit près de 40 %, à Bruxelles. Bruxelles où l'on dispose d'à peine 67 interprètes réellement disponibles pour la combinaison français-néerlandais.

Et ce n'est pas tout. Leurs conditions de travail, enchaîne Henri Boghe, n'ont rien de confortables. Si l'interprète dans le privé connaît habituellement à l'avance la matière qu'il traitera, cette facilité est exclue en matière judiciaire. L'interprète au pénal, de plus, travaille généralement seul. Et alors qu'ils disposent dans le privé de belles cabines insonorisées, les interprètes au service de la justice opèrent, eux, dans des salles d'audience à l'acoustique épouvantable, avec des magistrats et des avocats qui ont pour habitude de parler vite. Et alors que juges et avocats ont préparé le dossier, l'interprète est le seul, dans la salle, à ne rien connaître de l'affaire à l'avance.

Eux, les oubliés

En 2021, le budget 'interprètes en matière pénale' du SPF-JUSTICE s'élevait à 15 316 890 euros.

En hausse de 12 %, il était, en 2022, de 17 121 384 euros. Dont plus de 6,2 millions d'euros pour les interprètes affectés aux écoutes téléphoniques.

Et pourtant, les interprètes et traducteurs jurés se sentent laissés pour compte. On nous oublie, déplore l'Union professionnelle des traducteurs et interprètes jurés qui regroupe 350 professionnels. "On est régulièrement oubliés des concertations organisées par le ministre sur des projets importants, telles l'organisation future des audiences par visioconférence ou la tenue des chambres du conseil dans les prisons. Nous sommes concernés au premier chef et personne chez Van Quickenborne ne songe à nous convier aux réunions de travail", résume Henri Boghe.

Sans eux, c'est simple, la justice ne peut rien. Ce serait le chaos policier et judiciaire. La Belgique bafouerait les droits humains qui donnent à chacun le droit d'être jugé dans sa langue.

Liée à une situation qui est connue et répétée depuis des années, la grogne des interprètes et des traducteurs de justice atteint, aujourd'hui, le sommet.