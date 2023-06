Sous le choc, le peloton a décidé de neutraliser la sixième étape du Tour de Suisse ©VKA

Il vient rejoindre la macabre liste des coureurs cyclistes décédés en course (Fabio Casartelli en 1995 ou le Belge Antoine Demoitié en 2016 ou à l’entraînement (commes les Italiens Davide Rebellin ou Michele Scarponi). Que les routes soient neutralisées (autrement dit fermées à la circulation comme en course) ou qu’elles absorbent le trafic et ses turpitudes, que ce soit son métier ou son moyen de transport quotidien pour rejoindre son boulot, cette disparition tragique et choquante ne fait que confirmer que la pratique de vélo est éminemment dangereuse. Au fil des années, heureusement, des améliorations ont boosté la sécurité des cyclistes comme le port obligatoire du casque.

Une minute de silence ce vendredi avant le départ et beaucoup de larmes ©VKA

Néanmoins, les aménagements des voies n’ont pas suivi, soit ils sont inexistants soit ils sont mal foutus et/ou pensés soit ils mettent encore davantage en danger ces usagers faibles. Qui parfois se croient fort.