Trop à droite, la Banque nationale ? Pour le PS, Ecolo et Vooruit, le gouverneur de la BNB “va trop loin”

“Un changement de mentalité s’impose à la BNB”, a tweeté Paul Magnette, pastichant les propos de Stefan Van Parys, économiste à la Banque nationale. Ce dernier estimait que la Vivaldi n’en faisait pas assez pour réduire le déficit budgétaire belge. Le rôle de la BNB “n’est pas de distiller la doctrine ultra-libérale. Si son gouverneur veut faire de la politique, qu’il se présente aux élections plutôt que d’utiliser sa fonction”, a ajouté le socialiste.

Mardi, c’est Zakia Khattabi (Ecolo) qui a souligné, à sa manière, le positionnement du gouverneur de la BNB. “Notre institution s’occupe de politique monétaire et son indépendance tient à la volonté de chacun de gouverneurs de ne pas s’écarter de ce rôle”, a déclaré le gouverneur à La Libre, ce qui ne semble pas avoir convaincu la ministre fédérale du Climat. L’élue écologiste a qualifié de “blague du jour” les déclarations de Wunsch indiquant que la banque centrale ne devait pas se mêler de politique.

Contacté, le cabinet de Zakia Khattabi n’a pas souhaité faire davantage de commentaires, rappelant uniquement que la ministre avait déjà plusieurs fois critiqué les déclarations du gouverneur.

”Quand il donne des leçons au gouvernement fédéral ou qu’il réclame un changement de mentalité, Pierre Wunsch impose une vision politique”, analyse Gilles Vanden Burre, chef de groupe Ecolo, en marge de l’audition de l’économiste qui avait lieu mardi en commission des Finances. “Il pousse pour une réduction de la dette, qui est une préoccupation majeure et légitime. Mais son approche est celle d’un libéral conservateur. Quand il réclame des mesures d’austérité, il va trop loin.”

Au parlement fédéral, Ahmed Laaouej, chef de groupe PS, a également regretté cette tendance de la BNB à glisser dans le champ politique, “un univers qui est régi par des lois qui ne relèvent pas uniquement de l’économie”, en se permettant de commenter l’action du gouvernement.

Trop à droite

Ces déclarations traduisent un sentiment partagé au sein de l’aile gauche de la majorité quant au positionnement de Pierre Wunsch. Nommé par le Roi pour 5 ans, le gouverneur de la BNB est tenu d’émettre des avis en toute indépendance. Mais ces avis sont jugés trop à droite par la gauche de la Vivaldi qui voit ces conseils comme des appuis politiques aux libéraux. On parle de “tentatives d’influence” pour “imposer une orthodoxie budgétaire” qui ne viserait qu’à tailler dans les “politiques sociales”.

Le gouverneur de la BNB s’est défendu de suivre une ligne politique. Le problème viendrait de la façon dont ses propos auraient été retranscrits par la presse. “Quand j’ai vu le Belga disant que la BNB blâme la Vivaldi, j’étais fâché”, s’est expliqué Pierre Wunsch au parlement. Les propos datent de la conférence de presse de vendredi. Lors de cette présentation, l’économiste avait évoqué ses craintes quant au déficit budgétaire. “J’ai dit qu’il fallait un déclic et qu’il fallait que l’on change la manière dont on gère la politique monétaire”.

Chef cab de Reynders

En coulisse, on rappelle que Pierre Wunsch a été chef de cabinet pour Didier Reynders (MR) lorsque celui-ci était vice-Premier ministre et on prend pour preuve de son attachement politique le fait que les partis de droite volent directement à son secours.

”La Banque nationale se base simplement sur des chiffres. Le gouvernement doit continuer à se réorganiser et faire un effort supplémentaire sur le budget à l’automne, comme il l’a fait sur le contrôle budgétaire (alors 1,8 milliard)”, a par exemple répondu Egbert Lachaert, président de l’Open VLD, à Paul Magnette.

Au sein de la Vivaldi, on tempère. “Paul Magnette et Zakia Khattabi ne sont pas au kern. Si le PS et Ecolo veulent se faire entendre sur ce point, leurs vice-Premiers ministres n’ont qu’à poser la question.”