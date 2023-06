Dossier des visas iraniens : si la majorité ne vote pas le texte du VLD, toute la Vivaldi pourrait sauter

Pour évacuer les motions réclamant la démission de la ministre des Affaires étrangères Hadja Lahbib, l’Open VLD a déposé une motion pure et simple. Celle-ci n’a pour l’heure été cosignée que par le MR. Les autres partis de la majorité (PS, Vooruit, Ecolo-Groen et CD&V) attendent d’avoir des explications plus convaincantes sur la séquence des visas avant de cosigner le texte et enclencher les procédures menant au vote de la motion.

Très courte, cette motion indique ceci : “Après avoir entendu la réponse du Premier ministre et de la ministre des Affaires étrangères, le parlement passe à l’ordre du jour”.

Ce texte lie donc le sort de Hadja Lahbib à celui d’Alexander De Croo. Autrement dit, si les députés décident de ne pas soutenir cette motion, cela signifierait qu’ils n’accordent plus leur confiance au Premier ministre. Sans la confiance de la majorité, tout le gouvernement pourrait sauter.

Pour éviter ce scénario, il faudrait soit que la ministre présente sa démission – ce que ni elle ni son président de parti ne sont disposés à accepter -, soit que les autres partis acceptent les explications de Hadja Lahbib.

À ce stade, personne ne souhaite débrancher la prise. Le parti qui le fera le paiera sans doute très cher au moment des élections. Et il reste une série de dossiers importants à boucler, a rappelé le Premier ministre jeudi, évoquant l’accord sur le nucléaire et les différentes réformes attendues. Il faut donc espérer que les parties impliquées feront le bon choix.