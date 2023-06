Le 23 avril dernier, un homme de 18 ans a été tué d’une balle dans la tête dans une cité du nord de Marseille alors qu’il était assis dans son canapé. Des hommes armés sont descendus d’une voiture et lui ont tiré dessus avant de prendre la fuite. Leur véhicule a été retrouvé, plus tard, calciné. Le 21 mai, ce sont trois individus à bord d’une voiture qui ont été froidement exécutés à la kalachnikov.

Ces violences sont désormais transposées à la Belgique où un regain de violences est observé. Ce qui choque particulièrement, c’est l’âge toujours plus jeune des personnes impliquées dans ces homicides.

Et de fait, depuis quelques années, les trafiquants marseillais recourent de plus en plus à une main-d’œuvre très jeune venue d’autres régions de France et de Belgique, souvent fragile et plus facilement “sacrifiable”. Beaucoup sont “réduits à l’état de quasi-esclavage, séquestrés voire torturés”, alerte le président du tribunal judiciaire de Marseille, Olivier Leurent.

"L’intérêt de venir en Belgique pour les narcotrafiquants est d’écouler leur stock de drogue et de mettre la main sur des marchés extrêmement juteux. Pour ce faire, ils sont prêts aux pires atrocités", explique une source proche de la police bruxelloise. "C’est la raison pour laquelle nous sommes confrontés à des faits de violence beaucoup plus grave. Cet usage de la violence extrême de façon aussi décomplexé est assez inhabituel."

La présence du milieu marseillais à Bruxelles entraîne également un effet de multiplication du nombre d’acteurs du milieu de la drogue dans les grandes villes du pays, ce qui risque d’entraîner davantage de cas de règlements de compte. "Il s’agit d’organisations structurées lourdement armées ce qui va accroître de façon considérable le risque de voir éclater des guerres de clan de plus en plus vives entre les différents acteurs du marché de la drogue. C’est principalement cet aspect qui est redouté par les forces de l’ordre" , conclut notre source.