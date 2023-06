Travaux sur la route des vacances : voici les 10 chantiers qui vont perturber votre départ au soleil

Car les congés scolaires sont traditionnellement une période mise à profit par les gestionnaires autoroutiers pour effectuer des travaux d’importance sur ces routes habituellement noyées par le trafic. L’occasion de refaire le revêtement, d’installer des dispositifs de sécurité ou de repenser l’aménagement routier de manière globale.

Rien qu’en Wallonie, onze chantiers d’envergure donneront une petite cure de jouvence à nos autoroutes. Avec la formation d’embouteillages comme conséquence quasi inévitable.

Voici les 11 chantiers wallons qui seront menés sur les autoroutes du sud du pays cet été

Les travaux et chantiers sur les autoroutes wallonnes pendant l'été 2023 ©IPM Graphics

1. Ring de Bruxelles.

Des travaux de sécurisation des bretelles d’accès 25 et de sortie 26 et d’élargissement à trois voies du ring ont débuté ce lundi, entre Braine-l’Alleud et Hoeilaart. Des travaux de réasphaltage sur 7 kilomètres nécessiteront aussi la fermeture totale du ring durant les deux premiers week-ends d’août.

2. E411 : Daussoulx/Perwez

Les travaux de réhabilitation du revêtement entre Daussoulx et Thorembais-Saint-Trond en direction du nord impactent fortement les automobilistes se rendant vers le Sud, l’autoroute passant, sur 14 kilomètres, de deux fois trois bandes à deux fois deux bandes.

3. E25 : Baraque Fraiture

Les travaux de rénovation du revêtement entre la Baraque de Fraiture et Manhay, en direction de Liège, doivent prendre fin le 14 juillet.

4. Un chantier visant à créer un nouvel échangeur à l’A503 pour desservir de manière plus pertinente le quartier de la Gare Centrale de Charleroi depuis le R3 et le R9 a démarré en mars et ne se terminera qu’au printemps prochain.

5. E313 : Herstal

Le chantier réhabilitation complète du pont de Liers entraîne des embarras à même l’autoroute puisque la circulation y est limitée à une bande, dans chaque sens. Et cela, jusqu’à la fin de l’année.

6. E25 à Liège

L’Aménagement en boulevard urbain l’autoroute E25/A25 entre le pont-barrage de Monsin et le pont Atlas peut causer des soucis de mobilité jusqu’à l’été 2024.

7. E25 – Tilff

Les travaux du point 6 nécessitent la fermeture de l’échangeur 41 “Tilff” jusqu’à la fin de l’année.

8. E19 – Familleureux

La réfection complète du pont de l’échangeur de Familleureux démarre ce mardi et doit se prolonger jusqu’en novembre. Cela nécessite la réduction de la vitesse à 70 km/h.

9. E40 – Remicourt

Démarré en avril, le chantier de désamiantage du pont surplombant l’autoroute à Remicourt doit se terminer début juillet. Avec des modifications de circulation à la clef.

10. R50 – Mons

La rénovation des équipements électromécaniques du tunnel d’Hyon, nécessitant une diminution de la vitesse se terminera à la fin octobre.

D’importants travaux sur l’autoroute E40

Durant l’été, les autoroutes qui mèneront à la Côte belge devraient également être prises d’assaut par les touristes bruxellois et wallons. Deux axes seront particulièrement empruntés : l’E40 et l’E403. Si le deuxième ne devrait pas trop poser de problèmes, des travaux sur le premier axe pourraient entraîner quelques embouteillages les jours de grosse affluence. La Région flamande s’affaire depuis le mois d’août 2022 au renouvellement de deux ponts sur l’autoroute à hauteur d’Erpe-Mere. Selon les estimations, le trafic devrait rester perturbé jusqu’en février prochain, au mieux.

Multiples tunnels fermés à Bruxelles : galère annoncée pour les navetteurs

La fermeture de plusieurs tunnels bruxellois pour cause de travaux risque de mettre à mal la patience des automobilistes durant l'été. ©Christophe Licoppe

Comme souvent à Bruxelles, été rime avec chantiers. Tunnels en travaux, voiries bloquées pour rénovation de rails de tram… cette édition 2023 ne déroge pas à la règle. Petit récapitulatif des plus gros chantiers qui entraveront la mobilité bruxelloise ces prochains mois.

Côté tunnels, les travaux seront pléthoriques. Lancée en juin, la grande rénovation des tunnels Bailli et Vleurgat sur l’avenue Louise se poursuivra cet été. “Le tube des deux tunnels en direction La Cambre est fermé jusqu’au 20 juillet (la circulation s’effectue en deux sens dans le tube vers le centre). À partir du 21 juillet et jusqu’au 28 août, ce sera au tour du tube des tunnels direction centre d’être fermés (circulation sur une bande vers La Cambre et uniquement en surface via la latérale vers le centre). Pour la rentrée scolaire, les tunnels rouvriront sur une bande dans chaque sens et les travaux se poursuivront uniquement de nuit”, indique Bruxelles Mobilité.

Perturbations également dans les passages souterrains de l’est bruxellois. Du 1er juillet au 27 août, les tunnels Tervuren et Woluwe seront fermés pour rénovation et désamiantage. Idem au tunnel Arts-Loi, avec une fermeture du 22 juillet à la fin août.

D’autres infrastructures souterraines seront perturbées, mais uniquement en soirée. Sur la Petite Ceinture, les fermetures nocturnes du tunnel Trône vont se poursuivre jusqu’à la fin octobre. Interventions de nuit également dans les tunnels Madou (jusqu’à la fin septembre), Reyers-Centre (jusqu’à la fin décembre), Rogier (idem). À la rentrée, ce sera alors le tour des tunnels Porte de Namur et Botanique.

En surface, plusieurs interventions majeures sont prévues. La rénovation du pont Beaulieau aura lieu cet été, en direction du centre. “Les voies sur lesquelles les travaux sont effectués seront fermées à la circulation et le trafic sera reporté sur les deux autres voies, mises à une bande dans chaque sens.” Parmi les chantiers toujours en cours, citons ceux entrepris au cimetière de Jette et sur la Petite Ceinture (Botanique).

Comme chaque été, la Stib profite d’une affluence plus faible pour entreprendre de lourdes interventions. Outre la place Louise, la chaussée de Neerstalle et le quartier de Neder-Over-Heembeek, c’est principalement la Moyenne Ceinture qui sera impactée cet été. “Sur l’avenue Général Wahis, des désagréments sont à prévoir à l’intersection avec l’avenue Léopold III vers Montgomery pour le déplacement de l’arrêt de tram. Un peu plus loin sur cet axe, au croisement Lambermont/Princesse Elisabeth, la Stib renouvelle les voies du tram, ce qui entraîne une circulation sur des voies rétrécies.”

Enfin sur le Ring, la circulation reste entravée au niveau de Zaventem (avenue Henneau), du carrefour des Quatre-Bras et du tunnel Léonard (rénovations nocturnes). En outre, le titanesque chantier de rénovation du viaduc de Vilvorde débutera mi-août. Des travaux qui devraient durer huit ans…