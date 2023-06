L’été, un homme sur cinq vit avec la peur de la panne d’érection

Un homme sur 5 âgé de 18 ans et plus à travers le monde souffre de troubles érectiles. Et il s’avère que de plus en plus d’hommes qui n’ont pas atteint le 3e âge en souffrent irrégulièrement : 20 % des 35/49 ans.

Tout récemment, une enquête menée par Perspectus Global pour le compte de Vemedia Consumer Health mettait en avant que la moitié des hommes faisant face à ces troubles (absence d’érection ou érection non tenue dans le temps) en éprouvaient un sentiment d’échec. Plus d’un tiers (36 %) craignait que cela se reproduise et 15 % n’osaient même plus s’y confronter et évitaient tout rapport sexuel par angoisse.

La sexologue Marie Tapernoux voit arriver effectivement des hommes désemparés ou des couples qui s'interrogent : "L'impact du psychologique sur le physique est extrêmement fort. Les troubles érectiles peuvent par exemple être liés à une angoisse de l'engagement, à une pression de la partenaire…", explique la thérapeute. Et de plus en plus à un sentiment de devoir être dans la performance, portée par une société ou le porno n'est jamais loin des yeux, même des plus jeunes.

Les thérapies médicamenteuses existent mais elles ne sont pas à la portée de tous (nécessité d’une ordonnance, interaction avec d’autres médicaments) et surtout, elles suppriment la spontanéité sexuelle (30 à 60 minutes avant qu’apparaisse l’érection). Or, c’est là que le bât blesse : 97 % des hommes touchés ont directement déclaré que cette spontanéité était importante pour leur vie sexuelle.

Que faire ? Pour la sexologue comportementaliste, il s’agit de retrouver, dans un premier temps la tendresse, la tactilité, les baisers, la sensualité et enfin de retrouver le chemin de la sexualité en passant notamment par le jeu et la (re) séduction. Elle a d’ailleurs tout une panoplie de conseils pratiques qu’elle dispense de façon personnalisée. La profession n’est pas contre non plus l’utilisation de l’Eroxon Stimgel, le premier traitement topique contre les troubles de l’érection à trouver en vente libre dans les pharmacies et para-pharmacies. Il stimule les terminaisons nerveuses du gland, ce qui entraîne une amélioration du flux sanguin. Facile à appliquer et ludique entre partenaires, il agit dans les 10 minutes pour la plupart des cas de troubles érectiles légers, selon l’étude clinique.