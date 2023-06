Rétroacte pour comprendre la polémique qu’elle a elle-même allumée. Dans un poste sur son compte Intagram, elle prend parti (c’est son droit de citoyenne) pour le groupe d’écoterroristes " Soulèvement de la Terre " que le Ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin a dissout. Elle y va de sa diatribe anti pouvoir sur, je cite, " la dérive sécuritaire, la liberté en danger,..."

Si elle se positionne comme une grande défenseure de la cause écologiste, de l’amour de la Terre et de son respect, c’est une nouvelle fois son droit le plus strict. Néanmoins, le boomerang de ses paroles évangéliques et démago n’a pas tardé à lui revenir en pleine figure. Avec des photos la montrant en train de se dorer la pilule sur un yacht dont le bilan carbone doit être catastrophique. Sans parler de ses allers retours réguliers, pas à la rame mais en avion, entre les Etats-Unis et la France. Pas très écolo, la donneuse de leçons verte…

Avoir du talent devant une caméra ou un micro ne prédispose pas à avoir un discours politique cohérent.