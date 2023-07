Le décès de Nahel, tué par un policier lors d'une course-poursuite à Nanterre, a plongé la France dans un indicible chaos. Avec un clivage plus présent que jamais mettant aux prises l'institution policière et une jeunesse désabusée qui ne veut plus que "les flics assassinent impunément", comme le chantait Renaud en 75, déjà.