Santé mentale : la Belgique doit faire mieux, “il faut investir !”

Alors que les besoins explosent, un rapport d'évaluation a été demandé par le ministre aux professeurs Ronny Bruffaerts (KULeuven) et Fabienne Glowacz (ULiège). D'après les conclusions de l'étude, la nouvelle réforme est efficace sur le terrain mais certains points restent à améliorer. "Le but de cette réforme n'était pas tant d'envoyer chaque Belge chez le psychologue pour 11 euros, mais au contraire, de créer une santé mentale maximale et de garantir des soins de santé mentale de qualité : proches, accessibles et à bas seuil, indique le cabinet Vandenbroucke. On a donc organisé les réseaux de manière à favoriser la coopération, au niveau local, entre les différents acteurs (généraliste, écoles, etc)".

Globalement, la conclusion la plus importante, c'est qu'il faut continuer à réformer, dixit le ministre. "Je vais plaider pour que l'on investisse plus dans les soins mentaux, y compris dans le budget 2024. Et sous la prochaine législature, il faudra encore considérablement investir".

Réformer et investir

Une stratégie pour toucher davantage certains groupes cibles et développer les approches de groupe a également été demandé. Il faut dire qu'avec près de 150.000 patients traités par an, soit une hausse du nombre de patients qui n'ont jamais été traités auparavant, les demandes vont êtres exponentielles dans les années à venir. "Les groupes les plus difficiles à toucher sont ceux qui sont en situation de précarité sociale, précise Fabienne Glowacz. D'après le rapport, l'ensemble des psychologues ont affirmé avoir pu rencontrer et traiter tout un pan de la population qu'ils n'auraient jamais eu en consultation sans cette offre de soins, ces remboursements et ces démarches d'aller vers le patient. Depuis le covid, on voit de nouveaux patients, des patients plus jeunes qui sont impactés par la crise. Globalement, les praticiens interrogés se sentent efficaces au niveau des consultations individuelles mais moins au niveau groupal. C'est un des éléments neufs de la convention, et en milieu de vie, elle doit encore renforcer les collaborations entre les différents métiers".