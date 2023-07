De son côté, une vendeuse de pralines s’était instituée ‘garde à domicile’. A la différence de ‘garde-malade’, le titre de ‘garde à domicile’, accessible à tous, n’est pas protégé. Et cela se passe à Bruxelles.

Claudia, la garde à domicile, allait s’acoquiner avec l’avocat de Christiane, avec un notaire et un médecin. Avec eux, elle allait manœuvrer de manière à isoler petit à petit la nonagénaire afin de puiser de son vivant dans ses comptes bancaires, et au décès de Christiane, recueillir une partie de la succession.

Un cas isolé ? C’est bien là l’interrogation. Mais cette fois, la justice est tombée sur les charognards. Et le président de la 12e chambre de la cour d’appel, Didier Van der Noot, ne les a pas ratés.

Vautours

Au service de Christiane depuis 48 heures, la garde-malade organisait déjà, avec l’avocat, le notaire et le médecin, une réunion destinée à modifier son testament et aborder la question de la vente d’une de ses maisons. Dès le début, la dame de compagnie allait faire le vide autour de Christiane et l’isoler en éliminant progressivement tous ses interlocuteurs habituels, notaire, comptable, assureur et courtier, et les substituer par les siens.

Dans les années 1960, Christiane B. avait créé un centre de yoga très connu et réputé à Bruxelles. Elle gardait des amis fidèles qui ont vite compris le jeu du quatuor.

Quand Christiane décède le 9 juillet 2013, Claudia opérait depuis deux ans en toute impunité. Elle avait mis en place des contre-feux qui ont fonctionné. L’un d’eux consistait à porter plainte contre ceux qui osaient l’accuser de tenir Christiane sous son emprise et de la piller.

Dans les moments de lucidité, Christiane appelait à l'aide. La cour d'appel de Bruxelles, dans son arrêt de 89 pages, pointe un témoignage bouleversant : "On l'entendait crier et appeler au secours : "Cette femme m'empoisonne la vie. Qu'est-ce que je peux faire pour qu'elle s'en aille. Moi qui étais maître chez moi, je suis esclave d'une sorcière".

Après son décès, quand des enquêteurs se sont rendus chez elle, la maison était quasiment vide. Deux mois et demi plus tôt, Claudia était parvenue à faire révoquer les testaments précédents, à se faire instituer comme exécuteur testamentaire et à s’attribuer, ainsi que l’avocat, une grosse partie de l’héritage. En deux ans, la dame de compagnie s’était attribué plus de 180 000 euros de salaires.

Honte

Ajoutez ce qu'elle appelait des "frais de fonctionnement" totalement injustifiés : notes de restaurant, achats de vêtements, de produits de soins, d'articles de parfumerie (même des laques coiffantes pour ses cheveux à elle), de GSM, appareil photo, photocopieuse, etc. Des meubles, des bijoux avaient disparu.

Le notaire est celui qui s'en tire à bon compte. La justice a pourtant estimé qu'en "ne cessant de prendre le parti" et de soutenir la garde-malade et le médecin, il n'a pas fait grand-chose pour protéger sa cliente. Mais les charges ont été jugées insuffisantes et le notaire B., en obtenant le non-lieu, a échappé aux poursuites. Toujours en activité, son étude est florissante.

Pour la justice, le médecin, en interdisant les visites des proches et des amis, a contribué à isoler Christiane et donc la rendre totalement dépendante et permettre ainsi "à la garde-malade et à l'avocat d'atteindre leurs objectifs" […] alors qu'il "était censé protéger sa patiente en sa qualité de médecin". Perfide, le procureur refusera d'encore l'appeler 'docteur' car, dira-t-il au Dr Alain, "vous ne méritez pas le titre de médecin".

L'avocat Daniel avait la confiance de Christiane depuis toujours. Le président Van der Noot rappellera qu'alors qu'il avait, "à ce titre d'avocat", une obligation "encore plus importante" de veiller au bien-être et à la protection de sa cliente, il a profité de sa vulnérabilité et de sa connaissance du patrimoine de Christiane, "par appât du gain", pour la délester petit à petit de ses avoirs, s'octroyant des honoraires de plusieurs dizaines de milliers d'euros "pour des prestations invérifiables ou sans justificatif".

La diabolique

Claudia, enfin, est l'âme du complot. Dès son entrée en service, "sous des airs affables", l'ancienne vendeuse de pralines s'est comportée chez Christiane "comme chez elle". Elle a procédé sur elle à un "véritable lavage de cerveau" pour l'appauvrir "par des manœuvres frauduleuses", "des pressions" et "une emprise physique et psychologique totale", et recueillir une partie importante de sa succession.

Le Dr Alain obtient la suspension du prononcé. Il doit la faveur à son âge, à l’absence d’antécédents et un certain repentir. Le Dr Alain ne pratique plus.

Depuis le décès de Christiane en juillet 2013, l’affaire a duré dix ans. L’avocat Daniel peut remercier les lenteurs de la justice : grâce à elles, lui qui risquait 24 mois d’emprisonnement est condamné à 8 mois avec sursis. L’affaire a signé la fin de sa carrière. Maître Daniel a définitivement quitté le barreau de Bruxelles. Il est devenu forestier.

La garde à domicile peut elle aussi remercier les lenteurs de la justice. Claudia D., qui devait écoper de 4 ans d’emprisonnement, est condamnée à un an avec sursis. Ses conseils, les avocats Pierre Chomé et Rémy Kriwin, contactés, laissent entendre qu’ils vont se pourvoir en cassation.