Disparition d’Emile: trafic d’enfant, médiums, pédophiles… Comment complotistes et charlatans surfent

Le média “Marianne” a, par exemple capté cette publication sur Twitter en cliquant “#Émile “.:““Équiper les vêtements de vos enfants de traceurs GPS. On sait jamais, il y a de plus en plus d’enlèvements pour trafic d’organe ou pédophilie. Protégez vos enfants.”

Le fantasme d’un trafic d’enfants, qui serait organisé par une élite mondialisée “pédosataniste”, figure, en effet, au cœur de la prose complotiste… et ce, depuis son origine. “Dans ces théories, le pouvoir, au sens le plus large du terme, est toujours représenté sous le prisme de l’immoralité maximale. La perversion des mœurs y est donc un point central”, décrivait Julien Giry, chercheur en science politique à l’université de Tours, dans les colonnes de Marianne en janvier dernier. D’après le spécialiste du complotisme, le mythe de la pédophilie, alimenté par “toute une littérature”, a émergé dans les années 1980, avant de se développer à grande vitesse via “les nouvelles technologies.”

En 1984 déjà, lors de l’affaire Grégory, certains pensaient à un complot orchestré dans le but de rétablir la peine de mort, abolie trois ans plus tôt par le garde des Sceaux de François Mitterrand, Robert Badinter. “C’est vrai que ce genre de théories débiles circulaient”, confirme Me Thierry Moser, avocat de la famille Villemin, auprès de Marianne.

Médiums et autres charlatans en tout genre n’hésitent pas, eux aussi, à proposer leur lecture de l’affaire afin de résoudre l’enquête. Certains voyants 2.0 lancent même des suppositions sur l’endroit où se trouverait le petit garçon. Unre palie pour les enquêteurs assaillis par des appels relayant ces “illuminations”.

“Lors de l’affaire Grégory, illuminés et escrocs tentaient déjà d’interférer dans le dossier, pour faire de la publicité à leur business. Tous ne sont pas forcément malintentionnés, mais avec mes collègues, on a toujours considéré ça comme de la fantasmagorie immorale”, poursuit Me Thierry Moser, estimant que ces charlatans n’ont “aucune efficacité”, si ce n’est celle de “mettre la pagaille” et de retarder l’enquête. Les résultats d’une étude britannique relayés en 1996 dans le Journal of the Society for Psychical Research sont effectivement éclairants : la capacité des médiums à fournir des informations utiles pour résoudre une enquête criminelle se révèle pratiquement nulle.

Autre fait interpellant : un mail parvenu au Figaro, 72 heures après la disparition du petit Émile. En substance : des coordonnées GPS pointant une forêt dans la montagne qui entoure le bourg. Et un message, signé d’un “voyant guérisseur” qui affirme avoir déjà retrouvé une femme disparue. Cette fois, il a fait “tourner (ses) yeux et (ses) doigts sur les cartes comme un aigle” et dit croire “que le garçon est parti volontairement et seul, mais est ensuite tombé entre les mains de quelqu’un.”

Des messages comme celui-ci, les enquêteurs mobilisés pour retrouver le bambin en ont également reçu des dizaines. Médiums, voyants, radiesthésistes, cartomanciens : tous affirment avoir senti ou vu quelque chose qui pourrait aider à localiser l’enfant disparu, alors que l’enquête est au point mort ce mercredi 12 juillet.

Sur la page Facebook de la mairie, les publications pour coordonner les recherches attirent toutes sortes de théorie : “Mon guide me parle de foin et de la direction d’une sorte de chapelle. Mais une gentille dame va le retrouver. “ Un autre a “fait le pendule toute la nuit” et assure qu'” Émile était vivant “. Une dame assure ceci, toujours selon Le Figaro : “En pleine prière j’ai vu des marches en pierres, un vieil escalier en pierre parallèle à une route et entouré de hautes broussailles…”