Pourquoi le piment d'Espelette pourrait bientôt vous coûter plus cher

Le mardi 20 juin, de violentes intempéries se sont abattues sur le département français des Pyrénées-Atlantiques et plus particulièrement dans la région d'Espelette. Plusieurs villes ont été frappées par la grêle, faisant d'importants dégâts chez les producteurs de piment. Au total, un million de plants auraient été perdus soit 20 % de la totalité des cultures. La région compte 203 producteurs et 66 d'entre eux ont perdu une partie, voir toute leur production. Les sinistrés parlent d'un épisode orageux de 20 minutes qui a ruiné plusieurs années de travail.