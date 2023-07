Procès des attentats de Bruxelles : les frères Farisi pourront être indemnisés, Muhirwa pourrait être libéré alors qu’il risque une peine de 10 ans

Le verdict du procès des attentats à Bruxelles a été rendu. Six des dix accusés ont été déclarés coupables d’assassinats et de tentatives d’assassinat dans un contexte terroriste. Smail et Ibrahim Farisi ont été acquittés, totalement blanchis. Tout au plus ont-ils vidé, sans connaître les projets d’attentats, l’appartement sous-loué par Smail aux kamikazes Ibrahim et Khalid El Bakraoui.