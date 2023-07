48h sans collecte des déchets d’un hôpital, un vrai risque sanitaire ? “Un plan catastrophe serait enclenché et il pourrait fermer”

À lire aussi

”Si pour une raison ou une autre, les déchets ne pouvaient plus être évacués, un plan catastrophe devrait être enclenché. On sait qu’on a la capacité de stocker des déchets pendant un certain temps mais cette période est limitée. On estime qu’au-delà de 48 heures, une décision radicale devra être prise en concertation avec le service d’hygiène hospitalière et la direction de l’hôpital. Si on estime qu’il y a un danger sanitaire, je n’exagère pas en disant que l’hôpital pourrait être fermé”, explique Patrick Pelletier, responsable Service Logistique chez Cliniques Universitaires Saint-Luc.

Heureusement, un tel scénario ne s’est encore jamais présenté. “Ce n’est encore jamais arrivé. En fait, là où on pourrait avoir un sérieux problème, c’est si nos prestataires ne venaient plus chercher les déchets. Mais il faut savoir qu’en cas de grève, les hôpitaux sont prioritaires donc les déchets sont retirés de toute façon. Jusqu’à présent, on n’a encore jamais eu de problème mais on est prêt à réagir si cela devait arriver.”