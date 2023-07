À lire aussi

Mais les chirurgiens, urgentistes, oncologues, et infirmiers ne pourraient pas réaliser ces miracles s’ils ne pouvaient compter sur le travail tout aussi essentiel des centaines de “petites mains” qui exercent des tâches insoupçonnées. Des hommes et des femmes qui travaillent à la chaîne en cuisine pour préparer les repas des patients et du personnel. Des hommes et des femmes de l’ombre chargés de nettoyer les chambres et salles d’opération de fond en comble pour en éliminer les traces de microbes qui risqueraient de menacer les prochains patients. Des hommes et des femmes qui, inlassablement changent les ampoules, les draps et les rideaux ou évacuent les nombreux déchets générés dans les hôpitaux.

Autant de métiers peu gratifiants mais indispensables qui mériteraient davantage de considération.