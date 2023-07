Le premier cité vient d’enlever sa troisième Clasica San Sebastien avec un maillot arc-en-ciel qu’il n’aura gardé que dix mois sur les épaules et qu’il aura a cœur de conserver, le second vient d’être papa pour la seconde fois et sort d’un tour de France gonflé à bloc par la victoire finale de son coéquipier Jonas Vingegaard, tandis que le troisième a remporté son premier maillot vert ainsi que quatre victoires sur la Grande boucle.

Autant d’arguments qui ont de quoi faire jalouser les autres nations et il revient au sélectionneur national d’établir une stratégie infaillible en combinant au mieux les forces en présence afin d’éviter l’échec connu en 2021, lors des championnats du monde à Louvain.

Beaucoup d’observateurs estiment que le parcours convient mieux à des profils comme Van Aert et Philipsen, mais la fougue et la confiance d’un Remco Evenepoel permettront de rapidement dynamiter la course avec, pourquoi pas, un nouvel exploit individuel comme ce fut le cas l’année passée. À nos trois champions, désormais, de mettre leur égo de côté et de s’entendre pour conserver le titre.