Le succès phénoménal du scoutisme en Belgique: “Si vous n’avez pas fait les scouts ici, on vous regarde de travers”

"Le scoutisme est inscrit dans l'histoire de la Belgique. Souvent, c'est quelque chose qui se transmet de génération en génération. Les parents qui ont été scouts ont envie de faire profiter leurs enfants de leur expérience en les inscrivant à leur tour. C'est tellement répandu que si vous n'avez pas fait les scouts, c'est limite si on ne vous regarde pas de travers", observe-t-il. Selon lui, le scoutisme bénéficie en Belgique d'une aura qui n'est pas du tout la même que chez nos voisins. "En France, le scoutisme n'est pas forcément très bien vu. La totémisation, qui est assimilée à un bizutage est particulièrement mal perçue alors qu'en Belgique, il n'y a aucun problème. Je pense que nous sommes beaucoup plus ouverts et confiants envers les jeunes en Belgique qu'en France. En France, dès qu'on veut faire une activité avec des jeunes, il faut avoir plein d'autorisations et de certificats. Ici les mentalités sont différentes.", poursuit-il.

Selon le responsable de mouvement de jeunesse, les scouts et guides bénéficient en outre d’un appui important des autorités.

En Belgique, être ou avoir été scout est une source de fierté. Récemment, l'ancienne ministre de la Jeunesse et de l'Enseignement Supérieur Valérie Glatigny se confiait avec nostalgie sur son expérience dans les mouvements de jeunesse dans les pages de la Libre Belgique. La participation à un mouvement de jeunesse constituerait d'ailleurs un atout dans le cadre d'une recherche d'emploi. "Les anciens animateurs scouts sont très recherchés parce que les employeurs associent le scoutisme à une série de compétences comme le fait d'être responsable, organisé et de savoir prendre des initiatives", affirme Gilles Beckers, directeur des relations publiques chez les Scouts asbl.

Mais si les scouts ont valeur de tradition, les membres de ce mouvement de jeunesse se défendent de tout conservatisme. "Beaucoup de scouts se retrouvent là parce que leurs parents l'ont fait avant eux. Mais on a aussi beaucoup de membres. Les scouts sont en perpétuelle évolution, le mouvement n'est plus le même qu'il y a soixante ans. Les valeurs évoluent également. Le scoutisme est par exemple beaucoup moins hiérarchisé que par le passé où on insistait aussi sur l'importance d'avoir un uniforme impeccable. Comme les jeunes sont à la manœuvre, c'est une institution qui en phase avec la société et se soucie des thématiques actuelles comme par exemple l'environnement", souligne-t-il.